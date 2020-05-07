S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
|07 Mayıs 2020 00:38
|Yazdır
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi.
Türkiye'nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "B" olarak teyit ettiği bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu ifade edildi.
Son dönemde Türkiye'nin finansal ve dış ödemeler dengesindeki eylemlerinin temel ekonomik hassasiyetleri çözmektense ortaya çıkan belirtileri hafifletmeye odaklandığı savunulan açıklamada, "Buna rağmen otoritelerin düşük net kamu borcu seviyesi nedeniyle mali manevra alanı olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Türkiye'nin ödemeler dengesine ilişkin risklerin halen yüksek olduğu, bu nedenle de kredi notunun kısıtlandığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu
07 Mayıs 2020 08:27
|İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
07 Mayıs 2020 04:25
|AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
07 Mayıs 2020 00:16
|Tapuda 2,5 milyon liralık sahtecilik girişimi engellendi
06 Mayıs 2020 23:21
|Bakan Albayrak, yatırımcılara Türkiye ekonomisini değerlendirdi
06 Mayıs 2020 22:14
|Mahfi Eğilmez'in eksi net rezervler tespiti doğru mu?
06 Mayıs 2020 21:55
|BMC'den Avrupa'ya 120 tonluk 'dev' adım
06 Mayıs 2020 21:06
|Yumurta üreticileri talebe yetişemiyor
06 Mayıs 2020 21:01
|Kargo şikayetleri arttı: 20 gündür siparişini alamayan var
06 Mayıs 2020 20:36
|Mağazalar yeni sezon ürünlerle açılmaya hazırlanıyor
06 Mayıs 2020 20:31