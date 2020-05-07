Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
|07 Mayıs 2020 00:51
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte sokağa çıkma yasağının olmayacağını bildirdi.
Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi, ülke olarak, Kovid-19 mücadelesinin 1. aşamasını başarıyla tamamladıklarını belirtti.
Antalya'da da evde kalıp, tedbirlere uyarak bunu başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Karaloğlu, "Korona mücadelemizin ikinci aşaması, kontrollü sosyal hayat olarak açıklandı. Bundan böyle şehrimizde,sokağa çıkma yasağı olmayacak. Daha özgür olacağız ancak mutlaka daha tedbirli olmak şartıyla. Unutmayalım, tehdit devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Karaloğlu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı vatandaşların, daha önce alınan sokağa çıkma yasağı kararının aynen devam ettiğinin altını çizerek, sadece hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağını kaydetti.
Önümüzdeki süreçte, daha önce uygulanan maske takma, sosyal mesafe ve diğer izolasyon kurallarının aynen geçerli olacağını aktaran Karaloğlu, "Lütfen gevşemeyelim, yoksa başa döneriz." dedi.
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