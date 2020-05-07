1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 07 Mayıs 2020 01:02
Yazdır
İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "14/7/1965" ibaresinden önce gelmek üzere "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 275 ve 508 inci maddeleri ile" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - (1) Sınavın şekli, yeri ve tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, atama yapılacak kadro sayısı, unvanı, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, KPSS taban puanı ve türü, istenilecek belgeler ve değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler ile diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 - (1) Giriş sınavı komisyonu Bakanlık Makamının onayı ile Personel Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, daire başkanı ve daha üst seviyede belirlenecek dört üyeden oluşur. Ayrıca en az iki yedek üye belirlenir."

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
07 Mayıs 2020 01:12		 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
07 Mayıs 2020 01:04
Gelir İdaresi Başkanlığı uzmanlık yönetmeliğinde değişiklik
05 Mayıs 2020 04:48		 Yargıda süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi
30 Nisan 2020 00:41
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
28 Nisan 2020 00:19		 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik
24 Nisan 2020 02:35
Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı
24 Nisan 2020 02:32		 Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
18 Nisan 2020 10:02
Ekonomik tedbirlere dair Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
17 Nisan 2020 00:23		 Yükseköğretimle ilgili Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
17 Nisan 2020 00:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 3
eli bol 1
ramazanda yemek tarifleri 2
Kontrollü sosyal hayat 3
geceye bir şiir bırak 2
saçma sapan 2
House of Cards 1
deniz gezmiş 1
puhahahaha 1
unutulan fenomenler 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam