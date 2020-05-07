Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
Türkiye'deki İHA'ların kurucusu Selçuk Bayraktar, CNNTürk'te katıldığı programda, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın iftiralarına isyan etti
|07 Mayıs 2020 02:07
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Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın konuğu olan Selçuk Bayraktar, amaçlarının tam bağımsız Türkiye olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın açıklamalarına tepki gösteren Bayraktar "Bir kuruş almadığımız gibi, bu ülke için Zeytin Dalı Harekatında 4 ay hangarda yattım" dedi.
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