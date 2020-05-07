Altun: 'Milli Teknoloji Hamlesi'nden dönmeyeceğiz
|07 Mayıs 2020 02:17
|Yazdır
Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyeceğini belirten Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"Devletimiz ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir. Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İllere alternatif barolar geliyor
07 Mayıs 2020 07:46
|Erdoğan'dan sosyal medya talimatı: Propagandalara karşı birlik olun
07 Mayıs 2020 07:31
|Ankara Barosu'nun eşcinselliği savunması bardağı taşırmış
07 Mayıs 2020 06:41
|FETÖ Özal'ı tehdit etmiş
07 Mayıs 2020 06:11
|Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
07 Mayıs 2020 02:07
|7 Mayıs 2020 'den önemli gündem başlıkları
07 Mayıs 2020 00:04
|Selçuk Bayraktar: Dünya devleri başaramadı
06 Mayıs 2020 23:06
|AK Parti'den 'seçim sistemi değişiyor' iddialarına cevap
06 Mayıs 2020 21:26
|Ekrem İmamoğlu'ndan 'askıda fatura' açıklaması
06 Mayıs 2020 21:21
|Vaka sayısı yeniden 2 binin üstüne çıktı
06 Mayıs 2020 19:00