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Rize Şehir Hastanesinin yapılacağı yer belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Şehir Hastanesinin yapılacağı yerin belirlendiğini ve Şehir Hastanesinin yat limanında deniz dolgusu üzerinde yapılacağını kaydetti.
 07 Mayıs 2020 02:19
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Rize Şehir Hastanesinin yapılacağı yer belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Şehir Hastanesinin 800 yataklı, yat limanında (Gülbahar Mahallesi sahilinde) deniz dolgusu üzerinde yap işlet devret modeliyle değil milli bütçeyle yapılacağını kaydetti.

Yazıcı, ayrıca, İyidere Lojistik Projesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak 2020 yılı yatırım programına alındığını hatırlatarak, ihale hazırlık süreci için 100 Milyon Lira ödeneğin bu sene bütçeye konduğunu ve koronavirüs salgınının ekonomik yatırımları etkileyecek konular olduğunu ancak Türkiye'nin bunun üstesinden geleceğini kaydederek, İyidere Lojistik Merkezi için "Türkiye'nin bu lojistik merkeze ihtiyacı var" dedi.

Yazıcı, katıldığı televizyon programında, Rize Şehir Hastanesinin yapımı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmeler yaptıklarını ve Şehir Hastanesini yat limanında (Gülbahar Mahallesi sahilinde) deniz dolgusu üzerinde yapılmasının karara bağlandığını belirterek şunları kaydetti: "Yap işlet devret değil. Sağlık Bakanımız Fahrettin Beyle görüştüğümüzde de ifade etti milli bütçeyle yapılacak. İnşallah Rize 800 yataklı bir şehir hastanesine kavuşacak. Belki eleştirenler olabilir. Bizim iktidarlarımız döneminde hemen vilayetin orada devlet hastanesi yapıldı. 350 herhalde 400 yataklı artırıldı çünkü. Bir de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde Eğitim ve Araştırma Hastanemiz var. Oraya gidenler bilir. Bugünkü anlayışa göre hastane demek çok zor. Labirentli falan. Kaliteli hizmet vermeye çok fazla uygun değil. Uygun ama çok fazla uygun değil. Dolayısıyla bunlar bütünleşecek bir arada. Denizin üzerinde dolgu yapmak suretiyle hemen orada yat limanı dolgu yapmak suretiyle gerçekleştirilecek. Niye, yat limanı oldu da dolgu oluyor. Böyle birileri şeytanın avukatlığını yapar böyle bir şeyde söylenebilir. İyidere Lojistik Merkez liman yapılınca elbetteki şehirdeki limanda Rize Limanı da bir taraftan bu yat hizmetini görecek bir fonksiyon yüklenecek. Dolayısıyla o yat limanına hastane alanı için 220 dönümlük bir alan oluşacak. Onun üzerinde 800 yataklı. Türkiye'ye yakışır, yaraşır bir kompleks olacak. Bu da 2020 yatırım programında. Dolayısıyla bunun da proje etüd çalışmaları devam ediyor."

olay53.com

Memurlar.Net
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