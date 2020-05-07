Akdeniz Üniversitesi, personel alımında, sadece kendinden olana izin verdi

Hatırlanacağı üzere, Trakya Üniversitesi tarafından Sosyal Hizmetler programında ilan edilen 3 (üç) öğretim görevlisi kadrosuna; bu alanda öğrenim görmüş mezunlar varken; MALİYE, KAMU YÖNETİMİ VE PSİKOLOJİ lisans mezunlarına başvuru fırsatı verildiği ve bu haksız durumun düzeltilmesi gerektiğini 30 Aralık 2019 tarihinde gündeme getirmiştik.

Bu defa, Akdeniz Üniversitesi tarafından 06 Mayıs 2020 tarihinde ilan edilen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmet Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "KADIN ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET ANABİLİM DALINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS VERME DENEYİMİNE SAHİP OLMAK." şartı aranmıştır.

Belki yüzlerce kez artık dile getirdiğimiz gibi, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar . " düzenlemesine göre yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ilanlarında yer verdikleri özel şartların fırsat eşitliği ve akademik rekabeti sağlayacak ölçüde belirlenmesi gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitenin aşağıda yer verdiğimiz ilanının "bilimsel", "nesnel" ve "denetlenebilir" koşullara uygun olup olmadığını ve belirli bir adayı tanımlayıp tanımlamadığını somut bir şekilde ortaya koymak oldukça güçtür.

Ancak, ilgili üniversiteye şu eleştirilerimizi dile getirmemizde bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

1- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun web sayfası üzerinden yapılan kontrolde; Sosyal Hizmet Programında 3'ü doktora eğitimini tamamlamış toplamda 5 öğretim görevlisi görevine devam etmektedir. Bunlardan ise yalnızca bir kişinin lisans, yüksek lisans ve doktora alanı "Sosyal Hizmet"tir. Diğer üç kişinin alanları; Eğitimde Psikolojik Hizmetler, (Doktora alanı Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Lisans alanı İlköğretim Matematik Öğretmenliği) ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimidir. Bir kişinin ise gerek üniversite sayfasında gerekse YÖK Akademik üzerinden yapılan araştırmada hiçbir akademik bilgisine rastlanılamamıştır. Ancak, tahminlerimize göre bu kişi de Sosyal Hizmet alanında eğitim görmüş bir kişi değildir. (Aksi bir durum varsa bize bildirilirse düzeltebilmemiz için memnun oluruz.)

Bu haliyle, bakıldığında Sosyal Hizmet programında görev yapan kişilerden yalnızca birisi bu alanın doğrudan eğitimini almıştır.

2- Üniversite tarafından bu programa alınacak altıncı öğretim görevlisinin alanı ise "KADIN ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET" olarak belirlenmiştir. Bu programın doğrudan bu isimle hangi üniversitelerde açıldığına baktığımızda; "direkt bu isimle" sadece Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak disiplinlerarası düzeyde lisansüstü eğitim verilmektedir. İlanın bu haliyle, şayet bizim de açık kaynak araştırmamızda bir hata yok ise , kadroya yalnızca Akdeniz Üniversitesi mezun/ları başvurabilecektir.

3- İlanda yer alan "KADIN ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET" alanının bu programa uygun olmadığını söylemek doğru olmaz. Haliyle, sosyal hizmet programında bu alanda yüksek lisans mezunu bir kişinin vereceği dersler elbette vardır. Ancak, buradaki temel sıkıntı ilgili yüksek lisans alanının sadece bir üniversitede olması sebebiyle başvurunun oldukça sınırlandırılması ve Sosyal Hizmetler bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi görmüş kişilerin müracaat etmelerinin engellenmesidir.

Özetle, ifade etmek istediğimiz ulusal çapta açılan bu akademik kadroların mümkün olduğunca belirli bir adayın başvurusuna imkan vermesi yerine; daha da açığı "KİŞİYE ÖZEL" ilan edilmesi, ilgili alan mezunlarına akademik hayatta kadro şansı tanımamaktadır.

Umuyoruz ki, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmet programında öncelikle bu alanda master eğitimi görmüş kişilerin başvurmasına imkan verecek şekilde ilanını düzeltir...

İŞTE İLAN METNİ