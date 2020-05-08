1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlığı kadro değişiklik sürecini takvime bağlamalı!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü kadro değişiklik süreçlerini yıl içerisinde takvime bağlamalı!
 08 Mayıs 2020 15:50
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı kadro değişiklik sürecini takvime bağlamalı!

Bilindiği üzere, yeni hükümet sistemiyle birlikte kurumların dolu ve boş kadro değişiklik süreçleri, 10 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili maddede şu hükümler yer almıştır:
"(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılır.
(2) Kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen kadrolardan boş olanların;
a) Hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi,
b) İptali, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşun veya bakanlığın talepleri üzerine Cumhurbaşkanınca yapılır.
(3) Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda en fazla iki defa yapılır."

Buna göre, mülga 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede olduğu gibi, kurumların kadro değişiklik işlemlerinin her kurum için yılda en fazla iki defa yapılabileceği, yeni Cumhurbaşkanı Kararnamesinde de aynen korunmuştur.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçtiğinden bu yana, Resmi Gazete'de yayımlanan ve aşağıda tabloda bilgilerinize sunulan Cumhurbaşkanlığı Kararlarına baktığımızda, kadro değişiklik süreçlerinin düzene bağlanmış, periyodik olarak işleyen bir takviminin olmadığını görüyoruz.

Örneğin, yeni sistemin uygulamaya geçtiği günden bugüne kadar Bakanlıklar ve bağlı idareler için 4 kez, KİT'ler için 3 kez, yükseköğretim kurumları için de 1 defa kadro değişiklik onayının alındığı görülmektedir. Bir kez de, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna özel olarak boş kadro değişiklik işlemi yapılmıştır.

KARAR ADI

KARARDA YER ALAN KURUMLAR

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIĞI TARİH

ERİŞİM ADRESİ

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 299)

KİT

02 Kasım 2018

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar Sayısı: 124)

KİT

16 Mayıs 2019

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının Dolu ve Boş Kadrolarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 146)

Üniversiteler ve YÖK

26 Haziran 2019

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 244)

Bakanlıklar ve diğer ilgili, bağlı kurum ve kuruluşlar

27 Temmuz 2019

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 245)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

27 Temmuz 2019

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 372)

AYM, HSK, İletişim Başkanlığı, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı, MTA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı

06 Kasım 2019

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 462)

AYM, Yargıtay ve Bakanlıklar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adalet Akademisi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, KDK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu

26 Aralık 2019

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 58)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Helal Akreditasyon Kurumu, Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

07 Şubat 2020

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar Sayısı: 105)

KİT

25 Mart 2020

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

umhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen; "Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda en fazla iki defa yapılır" düzenlemesindeki temel amacın kurumların kadro planlamalarını belirli bir sistem içerisinde ve gelecek yıllara dair kadro planlamasını gözeterek tekliflerini ilgili Makama sunmalarının amaçlandığı ortadadır.

Diğer taraftan, yükseköğretim kurumları özelinde örnek vermek gerekirse; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kapatılan Devlet Personel Başkanlığı döneminde, üniversitelerin kadro değişiklik süreçleri en geç Mayıs ayına kadar ilgili kuruma gönderilir, bu kurumun belirleyeceği bir takvim dahilinde teklif yapan üniversite, DPB, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Uzmanlarıyla değerlendirilerek karara bağlanır ve en geç ilgili yılın Aralık ayı sonunda Bakanlar Kurulu onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanırdı.

Ancak, yeni hükümet sisteminin faaliyete geçmesi ve kadro değişiklik süreçlerinin Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmesinden sonra, üniversiteler bu süreçte yalnızca bir kez düzenli şekilde dolu-boş kadro değişiklik işlemleri gerçekleştirilebilmiştir.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından kadro değişiklik süreçleriyle ilgili olarak öncelikle yeni sistemin amacına uygun olarak süreçlerin belirli bir sisteme oturması ve düzene girmesi amacıyla her yıl kadro değişiklik takvimi ilan edilmelidir.

Burada, genel ve özel bütçeli kurumların tarihleri farklı belirlenerek, takvimde ilan edilecek sürelere uygun şekilde tekliflerin Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi istenebilir. Ayrıca, mümkün olduğunca kurumların yazı üzerinden dertlerini anlamak yerine, belirlenecek takvime göre bütçe görüşmelerinde olduğu gibi ilgili kurum yetkililerini davet etmek suretiyle değişiklik işlemleri karara bağlanmalıdır.

Son olarak, dolu kadro değişikliklerinde yaşanan uzun bekleyişler halen devlet memuru olan kişilerin özlük hakkı olarak hak ettiği bir kadro derecesine atanamayıp mali kaybına sebep olduğu gibi, üç ve üstü dereceye kazanılmış hak aylığı olarak düşen memurların kadro dereceleri değiştirilemediği için yeşil pasaport hakkı da bir nevi boş yere bekletilmektedir.

Dolayısıyla, yeni hükümet sisteminin amacına uygun olarak kurumların rutin işlemi gibi gözükse de, idarelerin yeni personel temini, açacakları görevde yükselme sınavları ve mevcut memurların özlük hakları gibi birçok insan kaynakları konusuna temel oluşturan dolu-boş kadro değişiklik işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek bir takvim dahilinde yürütülmesi faydalı olacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 bin 900 gelir uzman yardımcısı sonuçları bekliyor
08 Mayıs 2020 10:06		 'Yeni resmi yazışma kılavuzu' hazırlandı, ama yönetmelik yayımlanmadı!
07 Mayıs 2020 14:07
Torba kadro (68/B), süresi tutan her memura verilmeli mi?
06 Mayıs 2020 14:05		 TTB'nin Bilim Kurulu'nda, pratisyen hekimler ve ortopedistler yer alıyor
06 Mayıs 2020 12:12
Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
06 Mayıs 2020 00:04		 5510'a tabi memurun emekliliğe esas derecesi olur mu?
03 Mayıs 2020 13:05
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün görüş yazısı, hamile memurları mağdur eder!
01 Mayıs 2020 13:50		 Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
01 Mayıs 2020 00:03
Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
29 Nisan 2020 00:02		 İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
28 Nisan 2020 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:49 - Bakanlık paylaştı: Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi
17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:19 - Dövizde gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dr liu 1
yarım 4
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1
tesadüf 1
gazete 2
ekmek pişirme makinası 1
muğla girişinde 4 km kuyruk olması 1
Sense 8 1
deniz gezmiş 2
askıda fatura uygulaması 4
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam