Cumhurbaşkanlığı kadro değişiklik sürecini takvime bağlamalı!

Bilindiği üzere, yeni hükümet sistemiyle birlikte kurumların dolu ve boş kadro değişiklik süreçleri, 10 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili maddede şu hükümler yer almıştır:

"(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılır .

(2) Kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen kadrolardan boş olanların ;

a) Hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi,

b) İptali, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşun veya bakanlığın talepleri üzerine Cumhurbaşkanınca yapılır.

(3) Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda en fazla iki defa yapılır ."

Buna göre, mülga 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede olduğu gibi, kurumların kadro değişiklik işlemlerinin her kurum için yılda en fazla iki defa yapılabileceği, yeni Cumhurbaşkanı Kararnamesinde de aynen korunmuştur.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamaya geçtiğinden bu yana, Resmi Gazete'de yayımlanan ve aşağıda tabloda bilgilerinize sunulan Cumhurbaşkanlığı Kararlarına baktığımızda, kadro değişiklik süreçlerinin düzene bağlanmış, periyodik olarak işleyen bir takviminin olmadığını görüyoruz.

Örneğin, yeni sistemin uygulamaya geçtiği günden bugüne kadar Bakanlıklar ve bağlı idareler için 4 kez, KİT'ler için 3 kez, yükseköğretim kurumları için de 1 defa kadro değişiklik onayının alındığı görülmektedir. Bir kez de, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna özel olarak boş kadro değişiklik işlemi yapılmıştır.

KARAR ADI KARARDA YER ALAN KURUMLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIĞI TARİH ERİŞİM ADRESİ Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 299) KİT 02 Kasım 2018 Ulaşmak için TIKLAYINIZ. Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar Sayısı: 124) KİT 16 Mayıs 2019 Ulaşmak için TIKLAYINIZ. Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının Dolu ve Boş Kadrolarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 146) Üniversiteler ve YÖK 26 Haziran 2019 Ulaşmak için TIKLAYINIZ. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 244) Bakanlıklar ve diğer ilgili, bağlı kurum ve kuruluşlar 27 Temmuz 2019 Ulaşmak için TIKLAYINIZ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 245) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 27 Temmuz 2019 Ulaşmak için TIKLAYINIZ. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 372) AYM, HSK, İletişim Başkanlığı, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı, MTA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı 06 Kasım 2019 Ulaşmak için TIKLAYINIZ. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 462) AYM, Yargıtay ve Bakanlıklar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adalet Akademisi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, KDK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu 26 Aralık 2019 Ulaşmak için TIKLAYINIZ. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 58) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Helal Akreditasyon Kurumu, Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 07 Şubat 2020 Ulaşmak için TIKLAYINIZ. Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar Sayısı: 105) KİT 25 Mart 2020 Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

umhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen; "Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda en fazla iki defa yapılır" düzenlemesindeki temel amacın kurumların kadro planlamalarını belirli bir sistem içerisinde ve gelecek yıllara dair kadro planlamasını gözeterek tekliflerini ilgili Makama sunmalarının amaçlandığı ortadadır.

Diğer taraftan, yükseköğretim kurumları özelinde örnek vermek gerekirse; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kapatılan Devlet Personel Başkanlığı döneminde, üniversitelerin kadro değişiklik süreçleri en geç Mayıs ayına kadar ilgili kuruma gönderilir, bu kurumun belirleyeceği bir takvim dahilinde teklif yapan üniversite, DPB, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Uzmanlarıyla değerlendirilerek karara bağlanır ve en geç ilgili yılın Aralık ayı sonunda Bakanlar Kurulu onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanırdı.

Ancak, yeni hükümet sisteminin faaliyete geçmesi ve kadro değişiklik süreçlerinin Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmesinden sonra, üniversiteler bu süreçte yalnızca bir kez düzenli şekilde dolu-boş kadro değişiklik işlemleri gerçekleştirilebilmiştir.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından kadro değişiklik süreçleriyle ilgili olarak öncelikle yeni sistemin amacına uygun olarak süreçlerin belirli bir sisteme oturması ve düzene girmesi amacıyla her yıl kadro değişiklik takvimi ilan edilmelidir .

Burada, genel ve özel bütçeli kurumların tarihleri farklı belirlenerek, takvimde ilan edilecek sürelere uygun şekilde tekliflerin Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi istenebilir. Ayrıca, mümkün olduğunca kurumların yazı üzerinden dertlerini anlamak yerine, belirlenecek takvime göre bütçe görüşmelerinde olduğu gibi ilgili kurum yetkililerini davet etmek suretiyle değişiklik işlemleri karara bağlanmalıdır.

Son olarak, dolu kadro değişikliklerinde yaşanan uzun bekleyişler halen devlet memuru olan kişilerin özlük hakkı olarak hak ettiği bir kadro derecesine atanamayıp mali kaybına sebep olduğu gibi, üç ve üstü dereceye kazanılmış hak aylığı olarak düşen memurların kadro dereceleri değiştirilemediği için yeşil pasaport hakkı da bir nevi boş yere bekletilmektedir.

Dolayısıyla, yeni hükümet sisteminin amacına uygun olarak kurumların rutin işlemi gibi gözükse de, idarelerin yeni personel temini, açacakları görevde yükselme sınavları ve mevcut memurların özlük hakları gibi birçok insan kaynakları konusuna temel oluşturan dolu-boş kadro değişiklik işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek bir takvim dahilinde yürütülmesi faydalı olacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN