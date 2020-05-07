Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş
Sağlık Bakanlığı, idari izinli sayılanların Genelge gereğince görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılmaları nedeniyle, nöbet ücretlerinin ödenmesi gerektiğini belirtti.
|07 Mayıs 2020 10:02
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Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığına verdiği görüş yazısında idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödenip ödenmeyeceği yönündeki soruya cevap verdi.
Cevabi yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince idari izinli sayılanların görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılmaları nedeniyle, nöbet ücretlerinin ödenmesi gerektiğini belirtti.
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