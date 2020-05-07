Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri
|07 Mayıs 2020 09:00
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Pandemi'de, ikinci dönemin tedbirleri açıklanmaya devam ediliyor.
Cezaevlerine gönderilen tebliğe göre, infaz personelinin vardiyalar sonunda evlerine gitmemesi uygulamasının 31 Mayıs 2020'de kaldırılması planlanıyor.
Genelgeye göre; diğer sürelerin şu şekilde olması öngörülüyor:
Ceza infaz kurumunda kapalı görüşün serbest bırakılması -------31.05.2020
Ceza infaz kurumunda açık görüşün serbest bırakılması--------- 01.19.2020
Ceza infaz kurumunda nakillerin serbest bırakılması------------ 01.07.2020
Avukat görüşüsün serbest bırakılması --------------------------01.07.2020
Ceza infaz kurumunda girişte şüpheli izelosyonu ve muyahanesi -01.01.2021
Denetimli serbestlik kapsamında ertelenen yükümlülüklere devam edilmesi: 1
Temmuz 2020
infaz personelinin vardiyalar sonunda evlerine gitmemesi uygulamasının kaldırılması: 31 Mayıs 2020
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