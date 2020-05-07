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KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS tarihinde bir değişiklik yapılmayacağını bildirdi.
 07 Mayıs 2020 04:48
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KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk'ten Kürşad Zorlu'nun sorularını cevapladı.

Aygün, "KPSS ile ilgili çok sorular geliyor. Herhangi bir öne alma durumu var mı?" sorusuna şu ifadeleri kullanarak cevapladı:

"Hayır. Bir değişiklik olmayacak. KPSS mevcut ilan ettiğimiz takvimdeki tarihlerde uygulanacak. Lütfen bu takvimi esas alalım."
Habertürk
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