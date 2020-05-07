KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS tarihinde bir değişiklik yapılmayacağını bildirdi.
|07 Mayıs 2020 04:48
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk'ten Kürşad Zorlu'nun sorularını cevapladı.
Aygün, "KPSS ile ilgili çok sorular geliyor. Herhangi bir öne alma durumu var mı?" sorusuna şu ifadeleri kullanarak cevapladı:
"Hayır. Bir değişiklik olmayacak. KPSS mevcut ilan ettiğimiz takvimdeki tarihlerde uygulanacak. Lütfen bu takvimi esas alalım."
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