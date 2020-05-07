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FETÖ Özal'ı tehdit etmiş

Gerçek Hayat'ın FETÖ özel sayısında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın örgüt ile ilgili hazırlattığı rapor ve aldığı üstü kapalı tehditler yer alıyor. Son dönemlerinde Gülen'in faaliyetlerinden rahatsız olan Özal, 1991'de örgüt hakkında rapor hazırlanmasını istedi. Çalışmayla Gülen'in ilişkileri ve örgütün yapılanma biçimi ayrıntılarıyla ortaya konuldu.
 07 Mayıs 2020 06:11
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FETÖ Özal'ı tehdit etmiş

Gerçek Hayat'ın FETÖ özel sayısında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın örgüt ile ilgili hazırlattığı rapor ve aldığı üstü kapalı tehditler yer alıyor. Son dönemlerinde Gülen'in faaliyetlerinden rahatsız olan Özal, 1991'de örgüt hakkında rapor hazırlanmasını istedi. Çalışmayla Gülen'in ilişkileri ve örgütün yapılanma biçimi ayrıntılarıyla ortaya konuldu. Raporda Gülen'in dışında 20 üst düzey yöneticinin isimleri veriliyor ve bu kişilerin 14'ü Mason. Örgütün Moon tarikatıyla ilişkisi de anlatılıyor. Masonlarla ilişkisini anlatan rapordan haberdar olan Gülen, Sızıntı dergisinin Ağustos 1991 sayısında "Şaşkın Kaptan" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda Özal şu şekilde tehdit edildi: Milletin yolunu kesen kanlı kabus, sen çağdaşlık ve çağ atlama naralarıyla kendini avuta dur. Şimdi istersen uyu, bundan sonra kopacak kıyamet senin kıyametindir.

İhanet şebekesi FETÖ'nün gen haritasını çıkaran Gerçek Hayat dergisi, özel sayısında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hazırlattığı çarpıcı rapora da ver verdi. Dosyaya göre, teröristbaşı Fetullah Gülen'in faaliyetlerinden rahatsız olan Turgut Özal, 1991 yılında talimat vererek örgüt hakkında bir rapor hazırlattı. Raporda Gülen ve örgütün yapılanma biçimi tüm ayrıntılarıyla ortaya koyuldu. Yöneticileri, iç sorumluları ve örgütün Mossad ve Masonlarla irtibatı raporda tek tek zikredildi. Raporda, mason Gülen'in dışında 20 üst düzey yöneticinin isim listeleri verildi ve bu kişilerin 14'ünün mason olduğu belirtildi.

MOON TARİKATI İLE İRTİBATLARI VAR

Gülen örgütü ile masonların ilişki ve ortak çalışma yöntemlerine de yer verilen şu ifadeler yer aldı: "Fetullah Gülen cemaatinin bu localarla (masonlar) yakın teması bilinmektedir. Amerikan gizli servisine ajan yetiştiren Moon tarikatı ile Gülen cemaati arasında gelişmiş bir ilişki var. Locaların Gülen cemaatinin içerisinde ve yönetim katında çok üyesi bulunmaktadır. Eğitim alanında locaların çalışmaları ayrı bir yer tutar. Zeki ve akıllı öğrenciler locaların ve cemaatin amaçları doğrultusunda kullanılır. Siyasetçi, büyük işadamı, sanayici, hukukçu, bürokrat devletin üst düzey yöneticileri özenle seçilerek desteklenmekte ve yurt dışı bağlantılarına yarayışlı kişiler haline getirilmektedir. Gülen cemaatinin siyasi ve ekonomik güç yapmak için siyonist örgütlenmelerden ekonomik destek sağlanmıştır."
Yeni Şafak
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