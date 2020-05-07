1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TSK'daki FETÖ kriptolarının deşifre edildiği ankesör soruşturmasında çok önemli bir karar verdi: Ankesörle ardışık aranmış olmak, sanığın mahkumiyeti için tek başına yeterli
 07 Mayıs 2020 07:01
Yazdır
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil


Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TSK'daki FETÖ kriptolarının deşifresinde en etkili yöntemlerden biri olan 'ankesörlü telefon' soruşturma ve davalarını etkileyecek önemli bir içtihada imza attı. Ankesör davası sanığı eski bir astsubayın aldığı cezaya itirazını inceleyen Yargıtay, ankesörlü telefonla aranmanın tek başına, yani tanık veya herhangi bir yan delil olmadan mahkumiyete yeterli olduğuna hükmetti. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza alan Aziz Aslan'ın temyiz başvurusunu karara bağlayan Yargıtay, sanığın sadece ankesörlü telefonla aranan cep telefonuna ait HTS kayıtlarını tek başına delil olarak yeterli kabul etti.

HÜKÜM: EVET ÖRGÜT ÜYESİ

Sanık Aziz Aslan'ın Samsun'daki bir büfeden farklı tarihlerde çok sayıda TSK personelinin arandığı dakikada 4 defa ardışık bir şekilde arandığı, ayrıca Samsun'la birlikte görev yaptığı İzmir ve Antalya'da 2010-2014 yılları arası toplam 23 kez tekil olarak arandığı kaydedildi. Sanığın yaptığı savunmalarda sözkonusu aramalara ilişkin makul bir açıklama getiremediğine dikkat çekildi. Yargıtay kararında, sanığın sabit hatlardan tekil ve ardışık bir şekilde aranmasının, aramaya konu olan şahısların aynı rütbede ve kuvvette olmaları, aramaların gerçekleştirildiği zaman, konuşma süreleri, farklı hatlardan aranması gibi hususlar göz önüne alındığında, örgüt üyesi olduğuna ilişkin kabulde bir isabetsizlik olmadığı vurgulandı.

Dosyada 20 bin sanık var

TSK'daki ankesörlü telefon soruşturmalarında bugüne kadar toplam 19 bin 343 kişi 'şüpheli' oldu. Bunlardan 17 bin 795'ine gözaltı işlemi uygulandı, yüzde 36'sına tekabül eden 6 bin 926 kişi ise tutuklandı. Yüzde 6'sına karşılık gelen 1262 zanlı doğrudan serbest kalırken, haklarında işlem yapılanların yüzde 50'si olan 9 bin 607 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yüzde 8'e karşılık gelen 1548 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Ankesörlü telefon soruşturmalarında gerçekleşen etkin pişmanlık sayısı da örgütün çözülmesi için bu dosyaların ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor. Gözaltına alınan 18 bine yakın isimden 10 bin 710'u, yani yüzde 60'ı etkin pişmanlıktan faydalandı. Verdikleri ifadelerle soruşturmaların genişletilmesine katkı sağladı. Yüzde 40'ına karşılık gelen 7 bin 85 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlanmadı.

Mustafa Sait Özkan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti 12 Mayıs'ta yapılacak
06 Mayıs 2020 12:03		 Gül'ün eski başdanışmanı ve eski büyükelçinin hapis cezasını Yargıtay onadı
06 Mayıs 2020 11:17
Borcunuz olmadığı halde sürekli mesaj mı alıyorsunuz? Yargıtay'dan önemli karar
06 Mayıs 2020 00:15		 Okula telefon getiren öğrenciye atılan tokat pahalıya mal oldu
05 Mayıs 2020 19:06
Kayıt cihazıyla öğretmen eşini dinleyen kadına 'haksız tahrik' indirimi
05 Mayıs 2020 13:35		 Emlakçının imzalamadığı sözleşme geçersiz sayıldı
03 Mayıs 2020 10:14
Yargıtay: Kredi borcunu ödemeyen emeklinin maaşına bloke konulabilir
03 Mayıs 2020 00:08		 Yargıtay, polislere 'Seni sürdüreceğim' demenin yolunu açtı
02 Mayıs 2020 13:24
Yargıtay da duruşma ve müzakereleri erteledi
30 Nisan 2020 15:51		 İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur
28 Nisan 2020 21:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu... İşte 4 aşamalı normalleşme planı08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulan fenomenler 1
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 2
House of Cards 1
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 2
askıda fatura uygulaması 3
Hazineye kıyılır mı hic 3
saçma sapan 2
05.05.2020 yök kararları 1
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 4
ekonomik kriz 4
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam