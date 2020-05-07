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Mağazalar 'yumuşak' geçiş istiyor

Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren öncelikle caddelerdeki ve AVM'lerdeki mağazaların da deneme açılışı başlıyor. Ancak perakendeciler geçiş döneminde 90 gün süreyle kira talebinde bulunulmamasını, sonrasında bir sene boyunca ciro kirasına dönülmesini ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin eylül sonuna kadar devam etmesini istiyor.
 07 Mayıs 2020 07:21
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Mağazalar 'yumuşak' geçiş istiyor

Türkiye, koronavirüsle mücadelede aldığı sağlık tedbirleriyle başarılı bir sınav verirken, diğer taraftan normalleşmeye yönelik adımlar atılmaya başladı. Bu kapsamda markalar AVM'lerle birlikte 11 Mayıs'tan itibaren öncelikle caddelerdeki ve AVM'lerdeki mağazalarında deneme açılışı yapacak. Markalar ise geniş katılımlı açılışı ürün tedariki, mağaza içi düzenlemeleri ve hijyen tedbirlerini tamamladıktan sonra 1 Haziran'da gerçekleştirmeyi planlıyor.

YETMİŞ BİN MAĞAZA HAZIR

Bu süreçte Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi 70 bin mağaza kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak. Ancak BMD geçiş döneminde perakende mağazalarının zarar görmemesi için yumuşak geçiş talep etti. BMD Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sosyal mesafe kuralı sebebiyle mağazalarda ziyaretçi sayısının düşeceği, daha az ürün ve model sunumu yapılabileceği, cirolardaki turist katkısının çok azalacağı belirtilerek "Artan maliyetler ve üretim zincirinde meydana gelen kopmaların markalarımızı olumsuz etkilemesinden endişe ediyoruz" denildi. Markaların tüm finansman kaynaklarını ödemelere ayırdığı ve yüksek maliyetlerle borçlanmak mecburiyetinde kaldığına dikkat çeken BMD, AVM'ler ve devletten beklentilerini ise şöyle sıraladı:

¥ Normalleşme tam olarak gerçekleşene kadar 90 gün süreyle kira talebinde bulunulmasın. Ancak eski cirosunun en az yüzde 80'ini yakalayan perakendeci ciro üzerinden kira ödeyebilsin.

¥ Salgının etkileri ortadan kalkana kadar 'Kazandığın kadar öde', bir başka ifade ile 'kazan - kazan' ilkesinden hareketle bir sene boyunca ciro kirasına dönülsün.

¥ AVM'lerdeki ortak alan işletme gideri hesabı, ciro kirasına yüzdelik bir pay eklenerek ve şeffaf bir şekilde yapılsın.

¥ Markaların zarar eden mağazalarını 'mücbir sebep' kapsamında hızla kapatarak verimli operasyonlara odaklanmaları gerekiyor. AVM yönetimleri bu durumdaki mağazalardan çıkış için yıllar önce imzalanan kontratları gerekçe göstererek yüksek tazminatlar istemesin. Aksi takdirde birçok marka yakın gelecekte büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak.

¥ Kısa Çalışma Ödeneği, eylül ayı sonuna kadar devam etsin.

YARALARIMIZI ANCAK DAYANIŞMA İLE SARABİLİRİZ

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe yaraların dayanışma duygusu ile sarılabileceğini belirterek "Geçiş döneminde AVM yatırımcılarına bir yıl süresince sözleşmelerde yazan ciro oranlarını uygulamalarını, sözleşmelerinde ciro oranı yer almayan perakendeci için ise bir yıl süreyle geçen yılın aynı ayındaki ciroya göre kaybı oranında indirim yapmasını bekliyoruz. Ortak alan giderlerini bu süreçte tartışma konusu olmaktan çıkarmak adına bir yıl süreyle ciro bazlı ödenecek kiranın yüzde 10'u ile sınırlandırılmasını istiyoruz" dedi. Tınastepe ayrıca perakendeciye stok miktarı kadar ya da yıllık cirolarının yüzde 25'i oranında uygun şartlarda kredi tahsisi sağlanmasının doğru olacağını ifade ederek AVM kredilerinin de faizsiz altı ay ertelenmesini önerdi.

AVM'LER 11.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD), AVM'de mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020-1 Haziran 2020 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında, 1 Haziran 2020 itibarıyla yeniden 10.00-22.00 olarak belirlenmesi, faaliyet göstermesine izin verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. AYD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Buna ek olarak salgın tedbirlerini henüz tamamlayamadığı için 11 Mayıs'ta mağazasını açmayan perakendecilere 1 Haziran 2020 tarihine dek kolaylık sağlanması, geç açıldığı iddiasıyla sözleşmesel/kanuni herhangi bir müeyyide uygulanmaması, mayıs ayı için herhangi bir kira bedeli tahsil edilmemesi, devam eden aylarda ise gerekli desteğin verilmesi için azami çaba harcaması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

BANKALAR DA NORMAL SAATLERİNE GEÇİYOR

Bankalarda da karantina sonrası dönem başlıyor. 'Evde Kal' sürecinin desteklenmesi için 23 Mart'tan itibaren 12.00-17.00 arası çalışan, online işlemlerde ücretleri almayan bankaların bazıları 09.00-17.00 mesai düzenine geçti. Diğerleri ise takvimi açıkladı. QNB Finansbank, 5 Mayıs Pazartesi itibarıyla normal mesai düzenine geçmişti. Garanti BBVA ve Akbank, Denizbank dün itibarıyla 09.00-17.00 çalışmasına başladı. Halkbank ve Ziraat Bankası da 09.00-17.00 arasında çalışmaya devam edecek. İş Bankası, normal mesai düzenine 11 Mayıs'ta geçeceğini açıklarken diğer bankaların şubeleri yarım gün çalışmaya devam edecek.
Türkiye
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