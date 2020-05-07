1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En büyük endişe aileye bulaştırma

Koronavirüse karşı cansiperane mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik anket yapıldı. Ankete katılan sağlıkçılar, en büyük endişelerinin hastalığı yakınlarına bulaştırmak olduğunu söyledi
 07 Mayıs 2020 07:51
Yazdır
En büyük endişe aileye bulaştırma

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını süresince yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunları tanımlamak, anksiyete ya da korku nedenlerini belirlemek için online anket gerçekleştirdi. Bin 68 sağlık çalışanının katıldığı ankette, "Pandemi sürecinde başlanmış anksiyete ve depresyon tedaviniz var mı" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 90,4'ü bu soruya "hayır" yanıtını verirken, yüzde 6,6'sı ise antidepresana başladığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 30,2'si stresini artıran en önemli faktör olarak hastaların bilinçsiz olmasını gösterdi. Bunu yüzde 28,6 ile başvuran hastanın Kovid-19 pozitif olup olmadığını bilmemek izledi.

Ölüm korkusu, şiddet

"Salgın dönemindeki en büyük endişeniz nedir" sorusuna katılımcıların yüzde 94,1'i, aile ve sevdiklerine hastalık bulaştırma endişesini dile getirirken, bunu yüzde 49,1 ile ölüm korkusu takip etti. Yüzde 40'ı da şiddete uğrama endişesi taşıdığını belirtti.

"Salgın sürecinde toplumdan dışlanmışlık hissettiniz mi ya da dışlayıcı hareketlere maruz

kaldınız mı" sorusuna katılımcıların yüzde 60,7'si "hayır" yanıtını verirken, yüzde 22,3'ü toplumdan dışlandığını, yüzde 17'si ise daha fazla sevgi, saygı ve ilgi gördüğünü ifade etti.

Tolerans azalmadı

"Pandemi sürecinde başlanmış anksiyete ve depresyon tedaviniz var mı" sorusuna "hayır" diyen katılımcıların oranı yüzde 90,4 olurken, yüzde 6,6'sı ise antidepresana başladığını belirtti. Antidepresana başlayanların yüzde 4,2'i bu kararı kendi başına aldığını, yüzde 2,4'ü ise psikiyatri uzmanıyla görüştükten sonra başladığını söyledi.

"Çevrenize ya da sevdiklerinize karşı toleransınızın azaldığını düşünüyor musunuz" sorusuna da, katılımcıların 39,9'u "bazen", yüzde 24'ü "nadiren", yüzde 23'ü "sıklıkla", yüzde 3,6'sı ise, "her zaman" yanıtını verdi.

Sevdiklerine karşı toleransın hiçbir zaman azalmadığını belirtenlerin oranı yüzde 9,6 olarak kayıtlara geçti. Hastalar ya da hasta yakınlarına karşı toleransın azalıp azalmadığı yönündeki soruyu ise, katılımcıların yüzde 36,9'u "bazen", yüzde 30,2'si "sıklıkla", yüzde 19,7'si "nadiren", yüzde 5,1'i "hemen hemen her zaman" ve yüzde 8,1'i, "hiçbir zaman" diye yanıtladı.

Bilinçsizlik de stresi artırıyor

Ankete katılanların yüzde 30,2'si stresini artıran en önemli faktör olarak hastaların bilinçsiz olmasını gösterdi. Bunu yüzde 28,6 ile başvuran hastanın Kovid-19 pozitif olup olmadığını bilmemek izledi.

Üçüncü sırada yüzde 19,2 ile kişisel koruyucu donanım eksikliği geldi. Katılımcıların yüzde 10,8'i salgının dalgalar halinde dönemsel olarak tekrarlayacağı düşüncesini stresini artıran faktör olarak gösterdi.

Aileler tedirgin

"Ailenizin size yönelik tepkilerinde değişiklikler gözlediniz mi" sorusuna katılımcıların yüzde 53,2'si, "Evet. Benim için daha tedirginler" yanıtı verirken, yüzde 23,4'ü değişiklik olmadığını belirtti. Yüzde 21,4'ü ise tepkilerin daha olumlu ve destekleyici yönde olduğunu kaydetti. Yüzde 2'si ise ailelerinin tepkisinin dışlayıcı ve damgalayıcı yönde olduğunu ifade etti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vakaları azalan 2 kent için 'rehavet' uyarısı
07 Mayıs 2020 10:13		 Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası
07 Mayıs 2020 10:02
Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı
07 Mayıs 2020 09:58		 İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
07 Mayıs 2020 09:34
İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı
07 Mayıs 2020 09:16		 Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
07 Mayıs 2020 08:50
Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
07 Mayıs 2020 07:59		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Mayıs 2020 00:38
Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkelere 'geçiş dönemi' uyarısı
07 Mayıs 2020 00:17		 Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara böyle çarptı!
06 Mayıs 2020 23:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu... İşte 4 aşamalı normalleşme planı08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulan fenomenler 1
can sıkıntısı 2
vis a vis 1
Can sıkıntısına başlık açmak 1
7 ile giriş-çıkışlarin açılması 1
dr liu 2
liglerin 12 haziran'da başlaması 4
doların kanatlanması 4
ramazanda yemek tarifleri 2
05.05.2020 yök kararları 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam