Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
|07 Mayıs 2020 08:15
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya'dan gelip Kapıkule'den Türkiye'ye giren bir TIR'ı takibe alarak Büyükçekmece'de durdurmuştu.
Uyuşturucu ve döviz kaçakçılığı soruşturmasında gözaltına alınan Nejat Daş ile Sultanbeyli eski İlçe Emniyet Müdürü N.Y., serbest bırakıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya'dan gelip Kapıkule'den Türkiye'ye giren bir TIR'ı takibe alarak Büyükçekmece'de durdurmuştu.
Aramada TIR'a saklanmış 270 bin İngiliz sterlini (2.3 milyon lira) bulunmuş, paranın Türkiye'ye kaçak yoldan sokulduğu tespit edilerek TIR şoförü gözaltına alınmıştı. Ekipler, TIR şoförü ile irtibat kuran eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü N.Y.'nin şoförü, polis memuru H.İ.A.'yı da gözaltına almıştı. "Müdürümün yönlendirmesiyle TIR şoförüyle görüşmeye gittim" diyen H.İ.A'nın ifadesi üzerine N.Y. ve kaçak dövizin sahibi olduğu belirlenen bir dönemin ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş da İstanbul'da yakalanmıştı.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Nejat DAŞ, N.Y. ve H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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