1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı

Uyuşturucu ve döviz kaçakçılığı soruşturmasında gözaltına alınan Nejat Daş ile Sultanbeyli eski İlçe Emniyet Müdürü N.Y., serbest bırakıldı
 07 Mayıs 2020 08:15
Yazdır
Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya'dan gelip Kapıkule'den Türkiye'ye giren bir TIR'ı takibe alarak Büyükçekmece'de durdurmuştu.

Uyuşturucu ve döviz kaçakçılığı soruşturmasında gözaltına alınan Nejat Daş ile Sultanbeyli eski İlçe Emniyet Müdürü N.Y., serbest bırakıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya'dan gelip Kapıkule'den Türkiye'ye giren bir TIR'ı takibe alarak Büyükçekmece'de durdurmuştu.

Aramada TIR'a saklanmış 270 bin İngiliz sterlini (2.3 milyon lira) bulunmuş, paranın Türkiye'ye kaçak yoldan sokulduğu tespit edilerek TIR şoförü gözaltına alınmıştı. Ekipler, TIR şoförü ile irtibat kuran eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü N.Y.'nin şoförü, polis memuru H.İ.A.'yı da gözaltına almıştı. "Müdürümün yönlendirmesiyle TIR şoförüyle görüşmeye gittim" diyen H.İ.A'nın ifadesi üzerine N.Y. ve kaçak dövizin sahibi olduğu belirlenen bir dönemin ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş da İstanbul'da yakalanmıştı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Nejat DAŞ, N.Y. ve H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bağışıklık testine başlanacak
07 Mayıs 2020 08:41		 Bekçiye saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
06 Mayıs 2020 22:21
Tiner fabrikasında yangın: 2 işçi hayatını kaybetti
06 Mayıs 2020 16:11		 Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü
06 Mayıs 2020 13:21
Pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
06 Mayıs 2020 11:54		 Edirne'de trenin çarptığı düzensiz göçmen öldü
06 Mayıs 2020 10:57
Orman yakan PKK'lı sanığa müebbet hapis
06 Mayıs 2020 10:45		 Katilin çok gezen biri olduğu ve sokağa çıkamadığı için bunalıma girdiği iddiası
06 Mayıs 2020 09:34
Yarış yapan iki otomobil 30 koyunu telef etti
06 Mayıs 2020 08:20		 Diyarbakır'da aynı aile arasında mera kavgası: 22 yaralı
05 Mayıs 2020 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu... İşte 4 aşamalı normalleşme planı08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yem etkisi 2
askıda fatura uygulaması 3
05.05.2020 yök kararları 1
vis a vis 1
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 2
ulaşgkc 3
doların kanatlanması 4
dr liu 2
dalya 1
eli bol 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam