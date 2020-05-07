Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu

Alman firma ile Türk firma maske yüzünden davalık oldu. Almanya'daki bir firma, Türkiye'deki bir firmadan 300 bin adet maske sipariş etti. Peşinat olarak 697 bin 500 Euro'yu Türk firmanın hesabına gönderen Alman firma maskeleri alamadığını iddia ederek savcılığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulundu. Almanya savcılığı ise Türkiye yetkili makamlarına yazı yazarak Türkiye'deki firmanın hesaplarına bloke konulması için adli yarım talebinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise herhangi bir suç ve suç unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle Alman Savcılığın talebini reddetti.?

Milliyet'ten Elif Altun'un haberine göre: Almanya Stuttgart Savcılığı, Türkiye Cumhuriyeti yetkili adli makamlarına "Çok Acil" başlığıyla yazdığı yazıda, 28 Şubat 2020 günü şirket merkezi Almanya olan Kolibri şirketinin İstanbul'daki Abdullah Cansu CNS Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık şirketinden birim fiyatı 4,65 Euro olan 300 bin adet solunum koruma maskesi sipariş ettiği, akabinde Kolibri GmbH şirketine belirtilen şirket tarafından 6 Mart 2020 tarihli 1 milyon 395 Euroluk (10 milyon 699 bin TL) bir fatura gönderildiği belirtildi.

Parayı gönderdiler

Yazıda, Kolibri GmbH şirketinin 6 Mart 2020 tarihinde Türk firmasının iş yapabilme yeteneğine ve isteğine güvenerek banka hesabına peşinat olarak 697 bin 500 Euro (5 milyon 349 bin TL) havale ettiği ancak maskelerin temin ve tesliminin yapılmadığı, Kolibri firmasının bu konudaki her türlü girişim ve soruşturmalarının sonuç vermediği anlatıldı. Yazıda, Almanya Stuttgart Savcılığı tarafından Abdullah Cansu'ya karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldığı ve Türkiye yetkili makamlarının dostane yardımlarını rica ettikleri belirtildi. Yazıda, hukuka aykırı olarak elde edinilmiş malvarlığı değerlerinin geri kazanılması ve iade edilmesi amacıyla Abdullah Cansu'nun ve Abdullah Cansu CNS Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık Şirketi'nin banka hesaplarına tedbir konulması talep edildi.

Suç ve suç unsuru bulunmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu Savcılığı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere yazdığı yazıda, "Somut olayda ustaca sergilenen herhangi bir hileli ve aldatıcı hareketin mevcut olmadığı, taraflar arasında gerçekleştirilen satım sözleşmesi kapsamında ilgili firmanın edimini ifa etmemesi iddiasından ibaret olan şikayet konusu olayın hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu, somut olayda herhangi bir suç ve suç unsurunun bulunmadığı, izah edilen nedenlerle firmanın hesaplarına bloke konulması hususunun gerekli şartları taşımadığı değerlendirilmiştir" denildi.