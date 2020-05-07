Bağışıklık testine başlanacak

Bakanlığın, yurtdışından aldığı ELİSA testleriyle önümüzdeki hafta antikor taramasına başlayacağı açıklanmıştı. Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, antikor testlerinin, PCR testi gibi karmaşık olmadığı, kan şekeri ölçülmesi gibi uygulanabildiği bilgisi paylaşıldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Antikor testlerin, önce güvenirlilik testinden geçirileceği ve ilk olarak İstanbul olmak üzere büyükşehirler, sonra tüm Türkiye genelinde tarama yapılacağı ifade edildi. Türkiye'de hemen hemen tüm hastanelerde bu testi yapacak altyapının olduğu belirtildi.

ORANLAR ÖNEMLİ

Toplantılarda, antikor testi sonuçlarında, toplumdaki bağışıklık oranının yüzde 20 olmasıyla, yüzde 50 olması durumunda ciddi fark olacağı ve yeni dönem kararlarının bu sonuçlara göre alınacağı dile getirildi. Bir toplumda yüzde 20'nin üzerindeki her rakamın önem taşıdığı belirtildi. Bu sonuçların, karantina kararlarında, il sınırlarının açılmasında, toplu çalışılan yerlerdeki kişilere bağışıklık belgesi verilmesi veya bağışıklığı olanların görevlendirilmesi gibi sonuçlarının olacağı ifade ediliyor.