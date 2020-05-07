Motorin'de indirim bekleniyor
Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
|07 Mayıs 2020 09:06
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Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Motorin, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 27 kuruş zamlanmıştı. Benzinde, bugün bir fiyat değişikliği söz konusu değil. Ürün fiyatındaki düşüşün pompa fiyatlarına daha yüksek oranda indirim olarak yansımasını kurdaki artış frenledi.
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