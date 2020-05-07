Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?
|07 Mayıs 2020 09:16
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Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da iletişim ödülünün kazananı Ünlüler takımı oldu.
Ekip, dün Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında canlı yayın yaptı ve takipçilerden gelen soruları yanıtladı.
Survivor 2020 yarışmacıları arasında olan oyuncu Ersin Korkut, renkli tavırları ve başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Adada bulunduğu süre zarfında en çok köpeği Mes'i özlediğini sürekli olarak dile getiren Korkut ne yazık ki köpeğinin hayatını kaybettiğini bilmiyor.
Korkut, yarışma için Dominik'e uçmadan önce köpeği Mes'i ailesine emanet etmişti. Mes geçtiğimiz aylarda öldü. Her fırsatta köpeğini çok özlediğini söyleyen Ersin Korkut'a kötü haberi kimse verememişti.
Acun Ilıcalı salı günü eleme konseyinde acı haberi vereceğini açıklamış ancak sonrasında Yılmaz Erdoğan'dan gelen bir telefon üzerine bu haberi açıklamayı ertelemişti.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ersin Korkut'u izleyicilerden gelen soruları yanıtlarken görüyoruz. Korkut 'En çok neyi merak ediyorsunuz?' sorusuna köpeğinin kendisini tanıyıp tanımayacağını merak ettiğini söylüyor.
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