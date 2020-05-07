İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Adıyaman kırsalında jandarma özel harekat birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
|07 Mayıs 2020 09:41
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