Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek, İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan çok ortaklı tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu. Firma, iki hafta önce corona virüs salgını dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere ve Fransa'dan toplam 1 milyon ceset torbası siparişi aldı. Gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı. Günde 6 bin ceset torbası üreten fabrika, siparişi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Corona virüs nedeniyle gömlek ihracatını durdurduklarını söyleyen işletme ortağı Muzaffer Yılmaz (40), "Corona virüs nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler oldu. Şu anda biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 6 bin üretimimiz var. Şu andaki siparişlerimiz buna yönelik. 1 milyon siparişimiz var. Siparişlerimiz Avrupa ülkelerinden İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık" dedi.

"MASKESİZ KİMSEYİ ÇALIŞTIRMIYORUZ"

Fabrikanın mevcut kapasitesinin yarısıyla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Corona virüsten dolayı yarı personel ile çalışıyoruz. Şu an mevcut çalışanımız 110 kişi. Personelimizin giriş ve çıkışlarında devamlı ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesiz kimseyi çalıştırmıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlıyoruz. Bizler de çalışanlarımızın sağlıkları için dikkat ediyoruz" diye konuştu.