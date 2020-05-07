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Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 artışla 98.579,92 puana çıktı.
 07 Mayıs 2020 10:19
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Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 artışla 98.579,92 puana çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 8,47 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 98.579,92 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile gıda, içecek oldu.

Dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu öncesi bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anadolu Ajansı
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