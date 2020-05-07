Borsa, güne yatay başladı
|07 Mayıs 2020 10:19
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 artışla 98.579,92 puana çıktı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 8,47 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 98.579,92 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,03 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile gıda, içecek oldu.
Dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.
ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu öncesi bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günü düşüşle tamamladı
07 Mayıs 2020 18:18
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
07 Mayıs 2020 17:40
|Dövizde gün sonu fiyatları
07 Mayıs 2020 17:30
|BDKK'nın kararı sonrasında, dolar ve altın düşüşe geçti
07 Mayıs 2020 17:00
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
07 Mayıs 2020 15:00
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
07 Mayıs 2020 13:12
|Çeyrek altın ne kadar?
07 Mayıs 2020 12:59
|Gram altın rekor seviyesine yükseldi
07 Mayıs 2020 11:39
|Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti
07 Mayıs 2020 09:26
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
06 Mayıs 2020 18:21