Vuhan'da okullarda eğitim 'kısmen' yeniden başlandı
|07 Mayıs 2020 10:18
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Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'daki habere göre, Vuhan kentinin merkezi olduğu Hubey eyaletindeki 121 lise ve meslek okulunda son sınıf öğrencileri dersliklere döndü.
Okulların açılmasından önce zorunlu virüs testinden geçirilen öğrenciler ve eğitimciler, cep telefonlarında test sonuçlarını gösteren kodları, kampüs girişlerindeki barkodlara okutarak eğitime başladı.
Daha küçük derslik ve laboratuvarlarda derslere devam eden öğrenciler ve öğretmenler, dersleri sıhhi maske takarak sürdürdü ve okul içinde sosyal mesafe kuralları uygulandı.
Kampüs girişlerinde ateşi ölçülen öğrencilerin beden ısısında gün içinde görülen değişimler, okulların içine yerleştirilen termal kameralarla ölçüldü.
- Normale dönme işaretleri görülüyor
Çin'de Kovid-19 salgının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birçok şehir ve eyalette normale dönme işaretleri görülüyor.
Salgının yayılmaya başladığı yılbaşından bu yana uzaktan eğitim yapan öğrenciler, nisan sonundan itibaren kısmi olarak eğitim öğretime döndü.
Başkent Pekin'de lise son sınıf öğrencileri, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da orta ve lise son sınıf öğrencileri 27 Nisan haftasında eğitim ve öğretime başlamıştı.
Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan salgında Çin ana karasında bugüne dek 82 bin 885 vaka görüldü, 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede vaka sayıları mayıs başından bu yana tek haneli rakamlara düştü, 23 Nisan'dan bu yana virüs nedeniyle yalnızca 1 kişi hayatını kaybetti.
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