Prof. Azap: Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek
|07 Mayıs 2020 10:31
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap , Habertürk TV'de bazı soruları yanıtladı.
'Bireysel tedbirler birkaç yıl sürecek'
Yanlış bir algı var. Salgının 'doğal olarak' tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor.
Gevşetme politikalarını hayata geçirmek çok zor. İnsanların birbirleriyle temas etmesi bu salgını artırıyor. Ben insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayacağım. Yaklaşmak zorunda kalırsam da maske takacağım. Genel tedbirler gevşetilecek ama bireysel tedbirleri birkaç yıl uygulamamız lazım.
Berberler ilgili karar gerekli tedbirler alınırsa çok büyük sıkıntı yaratmayabilir. Ancak İtalya'da tek bir kuaförden onlarca insanın enfekte olduğunu gördük.
'Alışmak zorundayız'
Kimse olağanüstü günlerden geçtiğimizi unutmasın. 100 yılda, 200 yılda dünyanın başına gelecek bir şeyi yaşıyoruz. 2-3 ay önceki yaşantımıza dönmemiz mümkün değil. Mevsimsel bir grip virüsüne dönüşen, insanlar arasında dolaşan bu virüse alışmak zorundayız. Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek.
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