MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
|07 Mayıs 2020 10:35
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
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