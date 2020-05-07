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Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül

Apple'ın açığını buldu aldığı ödül şaşırttı: 1,5 TL'lik müzik klibi hediye ettiler
 07 Mayıs 2020 11:13
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Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül

Mersin'de Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel isimli genç, şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir sorunu daha ortaya çıkardı.

Bu sorunu Apple'a bildiren Temel, kendisine 1,5 lira değerinde müzik klibi hediye edildiğini söyledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı.

Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple'a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
DHA
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