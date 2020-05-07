E-5'in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar
|07 Mayıs 2020 11:16
|Yazdır
Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Korona virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sahillerde piknik yapılmasının yasaklanmasının ardından İstanbul'da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Maltepe E-5 Karayolu'nun yanı başında bulunan Aydınevler Kavşağı'ndaki çimenlik alana gelerek masa ve sandalyelerini kuran vatandaşlardan bazıları piknik yaptı, bazıları ise tavla oynadı.
'Evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, yanlarından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan kimisinin ise maske takmadığı görüldü.
Korona virüse rağmen sosyal mesafeye uymadan E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor
07 Mayıs 2020 22:46
|Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı
07 Mayıs 2020 22:24
|Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'
07 Mayıs 2020 22:06
|Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
07 Mayıs 2020 21:46
|Prof. Dr. Tevfik Özlü'den berbere gideceklere 'hayati' uyarı
07 Mayıs 2020 21:41
|Uzmanlar 'bağışıklığı yükseltir' dedi, satışlar arttı
07 Mayıs 2020 21:16
|EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi
07 Mayıs 2020 19:05
|Koronavirüse karşı asansörlerde yeni düzen
07 Mayıs 2020 17:19
|Koronavirüslü anne doğum yaptı, bebek negatif çıktı
07 Mayıs 2020 16:31
|Selçuk Bayraktar: İBB ile protokol feshedilecek
07 Mayıs 2020 15:15