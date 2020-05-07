Tapu ve kadastro, merak edilenler için bilgilendirme programı hazırladı

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve ilki Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan "Sorular ve Cevaplar" programında vatandaşların merak ettiği konular ele alındı.

AA muhabirinin Genel Müdürlük yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu programda konunun uzmanları Türk ve yabancı kişilerin merak ettiği soruları yanıtlıyor, taşınmaz edinimi konusundaki ayrıntıları paylaşıyor.

Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan program, sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşleri Dairesi Başkanlığı uzmanlarından Kamil Yalçın, programın ilk konusu olan "Yabancıların taşınmaz edinimi" hakkında bilgi verdi.

- Türkiye'den 250 bin dolarlık taşınmaz alan yabancılara vatadaşlık veriliyor

Tapu ve Kadastro Uzmanı Yalçın, Türkiye'den en az 250 bin dolar veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında taşınmaz alan yabancılara Türk vatandaşlığı verildiğini aktardı.

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılardan konut alırken istenen şartlara ilişkin bilgi veren Yalçın, "Yabancı kişinin, Türkiye'de taşınmaz alabilen 184 ülke vatandaşından birisi olması, uyruğunu gösteren pasaport veya ülke kimliğini sunması gerekiyor. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı kuruluşlardan Taşınmaz Değerleme Raporu, Emlak Beyan Değeri Belgesi isteniyor." dedi.

Vatandaşlığı almak isteyen yabancıların emlak değerini fazla göstermemesi için dikkat edilen noktalara ilişkin de açıklama yapan Yalçın, şunları kaydetti:

"Değer tespiti 3 aşamada yapılıyor. Resmi senette belirlenen beyan değerini, SPK lisanslı değerleme raporunda taşınmazın en az 250 bin dolar değerinde olduğunun tespitini ve bu değerlerin alıcıya banka yoluyla gönderildiğini gösteren dekontu istiyoruz. Değerleme raporunun geçerlik süresi 3 ay. Yabancı alıcılar edindikleri birden fazla taşınmazın bedelinin 250 bin dolar olması halinde de vatandaşlık almaya hak kazanıyor."

- Taşınmaz Türk vatandaşlarından alınmalı

Yabancıların taşınmaz satın alımı aracılığıyla Türk vatandaşlığını almaya hak kazanmasına ilişkin mevzuatın 12 Ocak 2017'de çıktığını anımsatan Yalçın, bu tarihten önce belirlenen değerde taşınmaz satın alanların bu haktan yararlanamadığını söyledi.

Yabancıların vatandaşlığa geçmesinde taşınmazsın niteliğinin önemli olmadığına da dikkati çeken Yalçın, "Türkiye'de yatırım yaparak şirket kuranlar tüzel bir başvuru yaptıkları için vatandaşlık alamıyorlar. Taşınmazlar, Türk vatandaşlarından alınmalı, başka bir yabancıdan alındığında vatandaşlık alamıyorlar. Yabancılar taahhütlü taşınmazlarını kimseye satamazlar. Yurt dışından yabancılar vekaletle satış yapabilir. Bir şirkete ait taşınmazı alabilirler ama yabancı kişinin şirket ortağı ve hissedarı olmaması gerekiyor." bilgisini paylaştı.