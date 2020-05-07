1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genetik araştırmayla kişinin Kovid-19'a yakalanma riski ortaya konulacak

Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Duran Canatan: Hastalığı geçirmiş bireylerden ve sağlıklı bireylerden örnekler alacağız. Hem mikro RNA'larına bakacağız hem de Kovid-19'un genetiğiyle karşılaştıracağız. Buna göre Kovid-19 hastalığına yakalanma riskinin olup olmadığını netleştireceğiz
 07 Mayıs 2020 11:19
Yazdır
Genetik araştırmayla kişinin Kovid-19'a yakalanma riski ortaya konulacak

- Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Duran Canatan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırladıkları projeye ilişkin, "Hastalığı geçirmiş bireylerden ve sağlıklı bireylerden örnekler alacağız. Hem mikro RNA'larına bakacağız hem de Kovid-19'un genetiğiyle karşılaştıracağız. Buna göre Kovid-19 hastalığına yakalanma riskinin olup olmadığını netleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Canatan, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının herkesi farklı etkileyebildiğini söyledi.

Kovid-19'un sadece akciğeri değil, tüm organları etkileyebilen bir virüs olduğunu aktaran Canatan, virüsün genetik yapısında farklı organlara yapışmasını sağlayan etkenler bulunduğunu bildirdi.

Gerek ülke genelinde gerekse yurt dışında virüse karşı antikor ve aşılama çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Canatan, kendilerinin de virüsün mikro RNA'larını inceleyen bir çalışma başlatacaklarını ifade etti.

- Kovid-19'a yatkın ya da değil sonuç raporu verecekler

İnsan vücudunda çok küçük düzeyde normalde protein üretmeyen ancak üretilen proteini engelleyen yapılar bulunduğunu anlatan Canatan, şunları kaydetti:

"Bu yapılar üzerinde dört seneden beri çalışmalar yapıyoruz. Kanserin erken tanısına ilişkin çalışmalar yaptık, şimdi bu çalışmalarımızı Kovid-19 üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Bireylerin mikro RNA'larına bakacağız. Hastalığı geçirmiş bireylerden ve sağlıklı bireylerden örnekler alacağız. Hem mikro RNA'larına bakacağız hem de Kovid-19'un genetiğiyle karşılaştıracağız. Bireylerin mikro RNA'larına bakarak Kovid-19 hastalığına yakalanma riskinin olup olmadığını netleştireceğiz. Riski bulunanlar kendilerini daha fazla izole edecek."

Mikro RNA'ları incelenenlere Kovid-19'a yatkın ya da değil sonuç raporu vereceklerine değinen Canatan, sonuçlara göre hassas, riski yüksek olan bireylerin kendilerine daha fazla dikkat edeceklerini, kendilerini korumaya yönelik daha etkili tedbirler alacaklarını dile getirdi.

- Projeye hemen başlanılacak

Canatan, projeye destek için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na başvurduklarını, bu hafta olumlu bir yanıt beklediklerini kaydetti.

Proje kabul edildiği takdirde gerekli test örneklerini almaya başlayacaklarını, cihazları da bu ay içinde kurup, temmuz gibi sonuçları toplamayı planladıklarını anlatan Canatan, ardından toplumda tarama çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti

Salgının bir iki ayda bitecek bir durum olmadığının altını çizen Canatan, "Kovid-19'un önlenmesi noktasında çok önemli bir çalışma. Bizim çalışma tamamen virüsün genetiğini araştırmaya yönelik. Türkiye'de henüz böyle bir çalışma yapan yok. Antikor ve aşı çalışmaları devam etmekte, bunların sonuçları da son bahar gibi çıkacak." diye konuştu.

Canatan, Kovid-19'un mikro RNA'larına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde anti mikro RNA'lar üreterek hastalık tedavisine de yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanından 'İftardan sonra arka arkaya sigara içmek kalp krizi riskini artırıyor' uyarısı
07 Mayıs 2020 11:09		 Türk Eczacıları Birliği maskelerin eczanelerde satılmasını talep ediyor
05 Mayıs 2020 11:53
İmmün plazma ile iyileşen 71 yaşındaki hasta taburcu edildi
04 Mayıs 2020 15:17		 Türk profesör Canan Dağdeviren'den çığır açan buluş
27 Nisan 2020 09:04
Doç. Dr. Fidan: Ramazanda uykuya düzenine dikkat!
26 Nisan 2020 22:06		 Hamileyken koronavirüsü yenip, sorunsuz doğum yaptı
25 Nisan 2020 12:23
Kovid-19 ile mücadele sürecinde acil servislere 'gereksiz başvurular' azaldı
23 Nisan 2020 12:27		 Uzaktan eğitim alan öğrencilere sağlıklı oturuş önerileri
28 Mart 2020 20:58
Korona'yı yenen Türk: Yüksek ateşle başladı, 4 gün düşmedi
25 Mart 2020 11:52		 Gıda mühendislerinden Kovid-19 salgınına karşı öneriler
25 Mart 2020 11:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi23:01 - İlkokul öğretmeni, masayı ders tahtası yaptı22:56 - MEB'den yönetici atama duyurusu22:56 - Müdür ve öğretmenler, öğrencilerine evlerinde kitap dağıttı22:51 - Isparta Valisi, İl genelindeki vaka sayısını açıkladı22:46 - Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor22:42 - 7 yaşındaki Selim'den acı haber!22:37 - Belediye'den sosyal mesafe tedbiri: Bankların ortası kesildi22:32 - DSÖ, koronavirüsün 13 yeni belirtisini açıkladı22:28 - Şehir merkezinden koyun sürüsü geçiren çobana ceza
22:24 - Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı22:20 - İmamoğlu'na tehdit suçundan yargılanan sanığa tahliye22:14 - MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek22:10 - Konut sahipliği oranları düşüyor, kiracılık artıyor22:06 - Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'22:01 - Öğretmenler ürettikleri dezenfektanı ücretsiz dağıtıyor21:56 - Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı artıyor21:51 - CİMER'e şikayet edilmişti: Soruşturmaya yer yok kararı alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altına indi
Otogardaki görevi kabul etmeyen öğretmene 'Kınama'
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Maske'de tavan fiyat belli oldu
BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
Vali açıkladı... 8 gündür pozitif vaka yok
Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül
Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 1
burun altı maske 1
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 3
can sıkıntısı 1
saçma sapan 2
vis a vis 3
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 2
dış güçler 1
Hazineye kıyılır mı hic 1
en güzel çay 2
SON İLANLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam