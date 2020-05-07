'Virüse rağmen sokakta neden dolaşıyorsunuz' sorusu soruldu
|07 Mayıs 2020 11:24
|Yazdır
Türkiye'de corona virüs istatistikleri iyiye giderken, uzmanlar tedbirleri elden bırakmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.
Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor.
İstanbul Pendik'te vatandaşların dışarı çıkmasıyla sokakların dolduğu görüldü.
Vatandaşlar, kendilerine yöneltilen 'neden dışarıdasınız?' sorularına ise ilginç cevaplar verdi.
Sokakta yürüyen bir vatandaş, "Alacağım var, vereceğim var. Bir şeyler almamız lazım. Evde hapis mi kalayım yani? Yaşlıyız da, canlıyız
yürüyoruz. Hiçbir yere gitmeyecek miyiz, mahkum muyuz millete? İşimiz var gücümüz var" dedi.
Başka bir vatandaş ise neden dışarıdasınız sorusuna "Trabzonluyum, darlandım" dedi.
Sokakta yürüyen bir kişi, "Canım çektiği için dışarıdayım" diye konuştu.
Başka bir vatandaş, "Pendik şu anda normal. Vatandaşlar sakin, herkes muhafazasını yapıyor" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor
07 Mayıs 2020 22:46
|Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı
07 Mayıs 2020 22:24
|Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'
07 Mayıs 2020 22:06
|Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
07 Mayıs 2020 21:46
|Prof. Dr. Tevfik Özlü'den berbere gideceklere 'hayati' uyarı
07 Mayıs 2020 21:41
|Uzmanlar 'bağışıklığı yükseltir' dedi, satışlar arttı
07 Mayıs 2020 21:16
|EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi
07 Mayıs 2020 19:05
|Koronavirüse karşı asansörlerde yeni düzen
07 Mayıs 2020 17:19
|Koronavirüslü anne doğum yaptı, bebek negatif çıktı
07 Mayıs 2020 16:31
|Selçuk Bayraktar: İBB ile protokol feshedilecek
07 Mayıs 2020 15:15