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BOREL'in litrelik boyları da raflarda yerini aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve nisan ayından itibaren 100 mililitrelik şişelerde raflarda yer alan bor katkılı el dezenfektanı BOREL, 1 ve 5 litrelik boyutlarda da satışa çıktı
 07 Mayıs 2020 12:10
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BOREL'in litrelik boyları da raflarda yerini aldı

YUSUF ŞAHBAZ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve nisandan itibaren çok sayıda tüketiciye ulaşan yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL'in 1 ve 5 litrelik boyutları da piyasaya sunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Ar-Ge süreci tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretime geçen, çok kısa sürede Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlara sunulan küçük boyutlardaki BOREL'e litrelik şişeler de eklendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in nisan ayında müjdesini verdiği 1 ve 5 litrelik boyutlardaki BOREL, üretilmeye başlandı.

Fabrikalarda üretilen 1 ve 5 litrelik BOREL'ler paketlenerek raflarda yerini aldı.

Küçük şişelerde günde ortalama 200 bin üretimin yapıldığı BOREL'de büyük şişeler için gelen talebi karşılayacak üretim kapasitesi bulunuyor.

Ürünün litrelik boyutuyla kişisel kullanımın dışında büyük ölçekli işletmelere, kurumlara ve insan trafiğinin fazla olduğu noktalara hitap etmek ve hijyen sorununa çözüm üretmek hedefleniyor.

- Üretime "tam gaz" devam

BOREL üretim tesislerinde hem küçük hem de büyük boyutların üretimi için yoğun mesai harcanıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği küçük boyların paketlenmesine devam eden çalışanlar, 1 ve 5 litrelik ürünleri de hazırlıyor.

Tesislere tedbirler kapsamında dışarıdan kimse alınmazken, BOREL'in tüm üretim aşamalarında çalışanlar, maske, tulum ve eldiven kullanıyor.

İçeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavantayla elleri nemlendiren ve dermatolojik problemlere neden olmayan BOREL, borun anti-bakteriyel özelliğiyle de eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı
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