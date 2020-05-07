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Boz yılanı öldürüp sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boz yılanı öldüren ve görüntüyü sosyal medyada paylaşan kişiye bin 53 lira ceza uygulandı.
|07 Mayıs 2020 12:13
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boz yılanı öldüren ve görüntüyü sosyal medyada paylaşan kişiye bin 53 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kabaklar Mahallesi'nde A.Ş'nin boz yılanı öldürdüğünü ve görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.Ş. hakkında tutanak düzenledi.
A.Ş'ye "koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak" hükmü gereğince bin 53 lira ceza uygulandı.
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