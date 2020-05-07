Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CHP'li Veli Ağbaba'nın iddialarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tekzip etmesi gerektiğini söyledi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkemelere gönderdiği cevaplarda dahi T3 Vakfına para aktarılmadığını belirtmiş olmasına rağmen, Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar'a sahip çıkmadı. İmamoğlu, proje ortağı olan Teknofest'te birlikte çalıştığı Selçuk Bayraktar'ın talebine rağmen 3 gündür hiçbir açıklama yapmadı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının konuğu, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dı.

Selçuk Bayraktar; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden T3 Vakfı'na bağış ve tahsis yapıldığı iddiasına yanıt verdi:

"BU ÖĞRENCİLER A, B, C PARTİSİNDEN DEĞİL"

"Seçim döneminde böyle kirli bir kampanya başlattılar. Biz hemen mahkemeye verdik. Biz bırakın para almayı biz emek verdik. Gönüllüler gitmişler devletin hastanesinde ücretsiz ekipmanları ile hastaları tedavi etmişler. O sırada hastaneye ilave bölümler yapılmış, orada da hastaları tedavi etmişler. Doktorlar krizde destek vermişler. Vakıf para harcamış bu gönüllüğü oluşturmuş. Sonra diyorsunuz ki siz buradan destek aldınız. Biz emek verdik. T3 Vakfı öğrencilere eğitim veriyor. Bu öğrenciler A, B, C partisinden öğrencilerden değil.

Bizim vakıf bursiyelerimiz var. Eğitim veriyoruz. Belediyenin yerlerinde. Belediye ile ortak protokolümüz var. Belediyenin yönetimi değiştiğinde siyasi bakmadığımızdan dolayı onlar da devam etmek istediler.

"BAĞIŞ ALMADIK, 1 METREKARE TAHSİS YOK"

Belediyenin internet kafe olarak kullandığı atıl yerler var. Biz T3 Vakfı olarak kimseden bağış kabul etmedik. Bizim 1 metrekare yer aldığımız tahsis yok.

"DESTEK ALMADIK, AKSİNE DESTEK VERDİK"

Eğitim görenler bir sınava giriyorlar. Onlardan çok az bir kesimi seçiliyor belediye yerinde bizim öğretmenlerimiz tarafından eğitim veriliyor. Biz destek veriyoruz ama destek almışız gibi gösteriliyoruz. Destek yok, biz destek verdik.

Seçimlerden önce para aldınız demişti, o zaman da mahkemeye vermiştik.

"BÜYÜK İŞLER PARAYLA DEĞİL, İNANÇLA YAPILIR"

Biz vakıf olarak bu prensiple kurulduk. Bizim vakfımızın misyonu ile ilgili. Büyük işler büyük paralarla yapılmaz. Büyük inançlarla motivasyonla yapılıyor bu işler. Bizim çalıştığımız şey milli teknoloji hamlesinin ne kadar önemli olduğu.

"HAYATIMIZI ORTAYA KOYMUŞUZ"

Genç kardeşlerimiz adına çok üzülüyorum. Bu çocuklar İHA-SİHA yapacak. Biz hayatımızı koymuşuz. Benim 4 senem Güneydoğu'da geçti. Zeytindalı Harekatı'nda kabinde 4 ay yattım. Ondan sonra siz şöyle yaptınız diye tutturuyorsunuz. Bu çocuklar ruhunu koymuş işe. Sonra sen oturduğun yerden kirli siyaset yapıyorsun. Burada hukuksuzluk varsa Ekrem İmamoğlu ile ortak yapıyoruz, böyle bir şey yok. Maddi destek yok.

"SAYIN İMAMOĞLU, İFTİRALARI TEKZİP ETMELİ"

Bir suç varsa madem CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı deniliyor ya, suç varsa İBB ile beraber yapılıyor. Sayın İmamoğlu'na çağrıda bulundum lütfen bu iftiraları tekzip edin. Ya siyaseten söyleyemedi ya da bu iftiralara sessiz kaldı. Sonrasında çok yakın zamanda genç kardeşlerimiz siperlik yaptılar. Onun reklamını yaptı. Bir taraftan bunun pozitif anlamda reklamını yapıyor. Bir taraftan da sessiz kalıyor. Ya gayrisamimi ya da siyaseten pozisyonu itibariyle mecbur bir durumu var. Bizim böyle devam etmemiz mümkün değil. Açıklama gelmezse protokolü feshedilmesi ile ilgili çalışmalar başladık. Ve sessizlik bana ağır geliyor. Kendileri beraber yapıyor bu işi bizimle. AK Parti döneminde ne yapıyorsak CHP ile de aynısını yapıyoruz. Bizim gönüllü öğretmenlerimiz çıkıyorlar ders anlatıyorlar. Bu kadar insanın hakkına girilmesi benim ağırıma gidiyor. Binlerce insan çocuğunu buraya vermiş, aileler zan altında kalıyor ve siz sessiz kalıyorsunuz.