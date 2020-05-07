MSB: İdlib'de 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
|07 Mayıs 2020 12:32
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
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