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MSB: İdlib'de 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
 07 Mayıs 2020 12:32
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MSB: İdlib'de 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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