Kanser hastası çocuk için gerekli ilaca mahkemeden onay

- Ankara 13. İş Mahkemesi, sinir sistemi kanseriyle (nöroblastom) mücadele eden 5 yaşındaki çocuğun tedavisi için gerekli olan ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına karar verdi.

İstanbul'da yaşayan Derya ve Onur Yeter çiftinin 5 yaşındaki çocukları Mehmet Emin Yeter'e 2019 yılının Şubat ayında nöroblastom teşhisi kondu. Tedavisi için ailesiyle İzmir'e gelen Mehmet Emin Yeter için uygulanan kemoterapi ve cerrahi operasyonlar hastalığın ilerlemesini durduramadı.

Yeter'in tedavisi için gerekli olan yüksek bedelli ilacı, ailesi kendi imkanlarıyla sadece 1 ay tedarik edebildi.

Aile, ödenen ilaç bedelinin faiziyle birlikte ve tedavi boyunca Turk Eczacılar Birligi Yurt Dısı Ilac Temin Birimine kesintisiz olarak odenmesi icin SGK'ya başvurdu.

SGK, söz konusu ilacın, Sağlık Uygulama Tebliği Ek-4/A ve Ek-4/C listelerinde yer almadıgı gerekcesiyle ailenin başvurusunu reddetti.

Aile, avukatları Ali Samsum aracılığıyla Ankara 13. İş Mahkemesi'ne "çocuklarının kanser hastası olduğu, dava dilekçesinde belirtilen ilacın kullanılmasının çocukları açısından hayati öneminin bulunduğu, davalı idarenin bu ilacın bedelinin odenmesine iliskin basvurunun reddi yonunde idari islem tesis ettigi, bunun uzerine tedbir kararı verilmesi" talebiyle dava açtı.

Talebi inceleyen Ankara 13. İş Mahkemesi, davacının talebinin kabulüne, davacının ilaç bedelinin karşılanması talebinin reddine yönelik işlemin yürütmesinin durdurulmasına, dava sonuçlanana kadar tedaviye yonelik ilacın bedelinin, doktor raporunda gerekli gorulen tedavi suresi boyunca ilacın ithalinde yetkili olan kurulusa ödenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 14 Nisan tarihli kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu hastalıgın tedavisinde kullanılan ilacların bedelinin karsılanması noktasında Sosyal Guvenlik Kurumunun mali imkanları olcusunde ve yururlukteki hukuk kuralları cercevesinde belli bir yukumluluk altında oldugunu dusunmek kacınılmazdır. Insan hayatının onemi gozetildiginde aksi yonde bir hukuksal yorum yapılması mumkun degildir.

SGK'nin ölümcül sonuçları olan bir hastalığın tedavisi için kullanılacak ilacın bedelinin ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddi yönündeki işlemin, hukuka aykırı olduğu yönünde kuşku bulunmamaktadır. Tedbir kararı verilmemesi halinde telafisi imkansız zararların acıga cıkabilecegi anlasılmaktadır. Dava dosyası degerlendirildiğinde davacının, davanın bu asamasında haklılıgını yaklasık olarak ispat etmis oldugu ve tedbir kararı verilmesinin hukuki sartlarının mevcut oldugu sonucuna ulasılmıstır."

- "En geç 25 Mayıs'a kadar hastaneye ulaşması gerekmekte"

Ailenin avukatı Ali Samsum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavide söz konusu ilacın kullanılmasının hayati önemi olduğuna dair 3 uzmanca hazırlanan rapor bulunduğunu, bu ilacın bir aylık maliyetinin yaklaşık 38 bin avro (300 bin lira) olduğunu belirtti.

SGK'nin, tedavide mutlaka kullanılması gereken ilacın karşılanması talebini reddettiğini ifade eden Samsum, bu tutumun yapısal ve ciddi ihlale yol açtığını savunarak, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararı sonrası SGK'ya başvurduk. Karar doğrultusunda ailenin binbir zorlukla aldığı borçlarla ilacın temini için harcadıkları bedelin geri ödenmesi ve bundan sonraki kürlerin temin edilmesi adına ilaç bedelinin doğrudan kurumca ödenmesi ve tedavinin aksamaması adına ilacın en geç 25 Mayıs 2020 tarihinde Mehmet Emin Yeter'in tedavi gördüğü DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırılmasını talep ettik. Bu noktada işin aciliyetinin farkında olduklarından SGK yetkililerinin de gerekli hassasiyeti göstererek ilacı vaktinden evvel temin edeceklerine inanıyorum."

Baba Onur Yeter, kararı SGK'ye ilettiklerini ve sonucu beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim daha gücüm yok. Bu ilacın bir an evvel tedarik edilmesi benim yavrum ve yavrum gibi aynı rahatsızlığa sahip olanlar için çok lazım. Bu ilacı alma zorunlulukları var. Başka bir çıkışımız yok. Doktorumuzun söylediği son alınabilecek tek ilaç bu. Bir çocuk hasta oluyor ama bütün aile hasta oluyor ve dağılıyor. Neyim varsa veririm yeter ki tedavisi bitsin."