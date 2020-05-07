Tarım Bakanlığı 3 dinlenme kampı için başvuru alacak

2020 Yılı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kamp Başvuruları Başladı

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluş çalışanları, emeklileri ile bunların alt ve üstsoylarına; İzmir Foça, İzmir Urla ve Mersin Alata Sosyal Tesis İşletmeleri, yazlık kamp olarak kullanılmak üzere hizmete açılacaktır.

Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında alınan ve/veya alınacak Karar ile Genelge hükümleri saklı kalmak koşuluyla, 21 Haziran 2020 tarihinden itibaren dönemler halinde yazlık kamp olarak kullanıma açılması düşünülen sosyal tesisler için başvuruların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar https://kampbasvuru.tarimorman.gov.tr/basvuru adresinden online olarak yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi, 2020 Yılı Yaz Dönemi Kamp Talimatında yer almaktadır.