Annesinin koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, ekipleri harekete geçirdi
Niğde'de annesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişi, çarşıda polis ve sağlık ekiplerince bulunarak hastaneye götürüldü
|07 Mayıs 2020 12:50
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Niğde'de annesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişi, çarşıda polis ve sağlık ekiplerince bulunarak hastaneye götürüldü.
Rahatsızlanarak Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden 72 yaşındaki bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kadının, merkez Yenice Mahallesi'ndeki evinde birlikte yaşadığı ve zihinsel engelli raporu olduğunu belirttiği 50 yaşındaki oğlu, sağlık ekiplerince Elhacı Mahmut Caddesi'nde bulunup, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Bu sırada çevrede toplananlar, sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyarıldı.
Belediye ekipleri, anne ve oğlunun kaldığı evi dezenfekte etti.
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