1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EBA 1,2 milyar tıklanma sayısıyla rekorunu güncelledi

Türkiye'de uzaktan eğitimin merkezi haline gelen EBA, nisan ayında da küresel eğitim platformları arasında ilk sıralardaki yerini korudu- MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz: EBA, 1,2 milyar kez tıklanarak dünyadaki pek çok eğitim platformu arasında 6'ncı sırada yer alıyor
 07 Mayıs 2020 12:54
Yazdır
EBA 1,2 milyar tıklanma sayısıyla rekorunu güncelledi

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilmesiyle Türkiye'de uzaktan eğitimin merkezi haline gelen EBA, nisan ayında da küresel eğitim platformları arasında ilk sıralardaki yerini korudu.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, 23 Mart-30 Nisan'a ait uzaktan eğitime ilişkin sayısal verileri, AA muhabirine açıkladı.

EBA'nın 1,2 milyar kez tıklandığını, bunun yüzde 66'sının mobil cihazlar, yüzde 29'unun PC, yüzde 5'inin tablet üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Dünyada 200'e yakın ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim kesintiye uğradı. Biz hazırlıklarımızın getirdiği avantajla hızlı hareket eden ve ulusal ölçekte uzaktan eğitimi başlatan iki ülkeden biri olduk. Hemen uzaktan eğitime geçmek önemliydi ama bu eğitimin sürdürülebilir ve işlevsel olması elbette daha da büyük önem taşıyor. Elde ettiğimiz sonuçlar, gerçekten mutluluk verici. EBA, bugün 1,2 milyar kez tıklanarak dünyadaki pek çok eğitim platformu arasında 6'ncı sırada yer alıyor. Türkiye'de en çok ziyaret edilen 12'ncisite. Geçtiğimiz ay da bu noktadaydık. Yeni verilerle de EBA, dünyadaki eğitim platformları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu."

EBA'nın sürekli zenginleştirilen içeriğinin de kullanım oranlarına etkisi olduğunu belirten Yılmaz, "EBA'yı aktif kullanan öğrenci sayısı 6 milyon 90 bin 383, öğretmen sayısı ise 900 bin 188. EBA'da yapılan canlı ders sayısı da 1 milyona yaklaştı. 978 bin 313 canlı ders yapıldı. YKS'ye hazırlanan 884 bin 727 öğrenci üniversite hazırlık platformu olan EBA Akademik Destek'ten faydalandı. Akademik Destek'i kullanan öğretmen sayısı da 161 bin 527 oldu." ifadelerine yer verdi.

- 1 ayda 1078 saat yayın

"eba.gov.tr"nin yanı sıra uzaktan eğitim yapılan EBA TV İlkokul'da son 29 günde 337 saat, EBA TV Ortaokul'da 29 günde 341 saat, EBA TV Lise'de ise 28 günde 400 saat olmak üzere toplam 1078 saat yayın yapıldı.

Sürecin başından bu yana TRT ve Milli Eğitim Bakanlığına ait Ankara ve İstanbul'da 10 farklı stüdyoda, 93 branşta 674 öğretmen 2080 ders videosunun çekimini gerçekleştirdi.

Ayrıca 157 ders dışı etkinlik çekimi yapıldı. Bunların 20'si özel eğitim farkındalık, 20'si deney, 21'i etkinlik, 30'u rehberlik, 39'u akıllı teneffüs, 27'si egzersiz, hobi ve türküden oluştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek
07 Mayıs 2020 22:14		 Öğrenciler düzenli çalışmayla YKS'de başarıyı yakalayabilir
06 Mayıs 2020 22:31
İTÜ Rektörü'nden lise öğrencilerine yaz tatili önerileri
06 Mayıs 2020 22:11		 YKS ve LGS sınav tarihleri değişti
04 Mayıs 2020 19:49
Koronalı günlerde eğitim-öğretim-2
04 Mayıs 2020 16:46		 Uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alan açıklandı
03 Mayıs 2020 16:14
Uzaktan eğitimle 1275 öğrenci hafız oldu
02 Mayıs 2020 21:48		 'Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir deneyim kazandı'
02 Mayıs 2020 21:13
'Uzaktan eğitim çocukların gelecekleri için faydalı olacak'
02 Mayıs 2020 21:08		 Uzaktan eğitimle harmanlanmış eğitim dönemi
02 Mayıs 2020 09:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi23:01 - İlkokul öğretmeni, masayı ders tahtası yaptı22:56 - MEB'den yönetici atama duyurusu22:56 - Müdür ve öğretmenler, öğrencilerine evlerinde kitap dağıttı22:51 - Isparta Valisi, İl genelindeki vaka sayısını açıkladı22:46 - Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor22:42 - 7 yaşındaki Selim'den acı haber!22:37 - Belediye'den sosyal mesafe tedbiri: Bankların ortası kesildi22:32 - DSÖ, koronavirüsün 13 yeni belirtisini açıkladı22:28 - Şehir merkezinden koyun sürüsü geçiren çobana ceza
22:24 - Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı22:20 - İmamoğlu'na tehdit suçundan yargılanan sanığa tahliye22:14 - MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek22:10 - Konut sahipliği oranları düşüyor, kiracılık artıyor22:06 - Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'22:01 - Öğretmenler ürettikleri dezenfektanı ücretsiz dağıtıyor21:56 - Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı artıyor21:51 - CİMER'e şikayet edilmişti: Soruşturmaya yer yok kararı alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altına indi
Otogardaki görevi kabul etmeyen öğretmene 'Kınama'
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Maske'de tavan fiyat belli oldu
BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
Vali açıkladı... 8 gündür pozitif vaka yok
Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül
Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulan fenomenler 1
puhahahaha 2
doğa yürüyüşü 1
maskov87 1
deniz gezmiş 2
dalya 1
terörize olmak 1
askıda fatura uygulaması 4
saçma sapan 2
türküsü olan insan 1
SON İLANLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam