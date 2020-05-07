1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali açıkladı... 8 gündür pozitif vaka yok

Vali Salih Ayhan: 8 gündür il merkezinde vaka olmaması olağanüstü bir şans, sağlıkçılarımızın da büyük başarısıdır"
 07 Mayıs 2020 12:56
Yazdır
Vali açıkladı... 8 gündür pozitif vaka yok

Sivas Valisi Salih Ayhan, il merkezinde son 8 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Ayhan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla video konferans sistemi üzerinden yaptığı toplantıda, koronavirüsle mücadelede alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre Sivas'ta da normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacaklarını belirten Ayhan, "Bu süreç yıl sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Bu kademeli geçişte haziran ve temmuz çok önemli. Çok sert bir geçişte Allah korusun, ikinci bir vakada toparlaması zor olur. Bu ayları, çok dikkatli, tedbirli ve ikazlara uyarak geçireceğiz." dedi.

- "Karantinanın faydasını gördük"

Ayhan, çok önemli tedbirler aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Köylerde uyguladığımız karantinaların çok faydasını gördük. 3 bin 77 kişinin yaşadığı 25 yerleşim yerini karantinaya aldık. Karantinaya alıp, sosyal mesafenin sağlanmasıyla yayılımı azalttık. Bu 25 köyde 100'ün üzerinde vaka vardı. Vakalarımızın yüzde 80'i vadi bölgesi ve onların yayılımıydı. 8 gündür Sivas il merkezinde vakamız yok. Pazartesi günü Akıncılar ilçesinde vaka gerçekleşti. Akıncılar'da çıktıktan sonra da bugüne kadar başka vakamız yok."

Filyasyon çalışmalarında da Sivas'ın başarılı olduğuna dikkati çeken Ayhan, "8 gündür Sivas il merkezinde vaka olmaması olağanüstü bir şans, sağlıkçılarımızın da büyük başarısıdır. İki köyümüz karantinada, inşallah bunlar da yakında kaldırılacak. Karantina uygulanan yerleşim yerimiz kalmayacak." dedi.

Karantina sürecinde köylerde tüm ihtiyaçların karşılandığını anlatan Vali Ayhan, Vefa Sosyal Destek gruplarının faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Ayhan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 160 binin üzerinde arandığını belirterek, "Vefa Sosyal Destek Hattı da 52 bin 686 talebin tümünü yerine getirmiştir. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın hijyen ve gıda paketleri dağıtımları da devam ediyor. Şu ana kadar 13 bin 250 gıda, 8 bin 688 hijyen olmak üzere 21 bin 938 yardım paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

- 20 kişinin tedavisi sürüyor

Evde maaş ödemesi yapılanların sayısının 15 bin 709 olduğunu dile getiren Ayhan, 15 bin 564 seyahat izin belgesi, 4 bin 704 sokağa çıkma izin belgesi düzenlendiğini ifade etti.

Vali Ayhan, Sivas'ta 20 kişinin Kovid-19 tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor
07 Mayıs 2020 22:46		 Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı
07 Mayıs 2020 22:24
Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'
07 Mayıs 2020 22:06		 Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
07 Mayıs 2020 21:46
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den berbere gideceklere 'hayati' uyarı
07 Mayıs 2020 21:41		 Uzmanlar 'bağışıklığı yükseltir' dedi, satışlar arttı
07 Mayıs 2020 21:16
EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi
07 Mayıs 2020 19:05		 Koronavirüse karşı asansörlerde yeni düzen
07 Mayıs 2020 17:19
Koronavirüslü anne doğum yaptı, bebek negatif çıktı
07 Mayıs 2020 16:31		 Selçuk Bayraktar: İBB ile protokol feshedilecek
07 Mayıs 2020 15:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi23:01 - İlkokul öğretmeni, masayı ders tahtası yaptı22:56 - MEB'den yönetici atama duyurusu22:56 - Müdür ve öğretmenler, öğrencilerine evlerinde kitap dağıttı22:51 - Isparta Valisi, İl genelindeki vaka sayısını açıkladı22:46 - Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor22:42 - 7 yaşındaki Selim'den acı haber!22:37 - Belediye'den sosyal mesafe tedbiri: Bankların ortası kesildi22:32 - DSÖ, koronavirüsün 13 yeni belirtisini açıkladı22:28 - Şehir merkezinden koyun sürüsü geçiren çobana ceza
22:24 - Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı22:20 - İmamoğlu'na tehdit suçundan yargılanan sanığa tahliye22:14 - MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek22:10 - Konut sahipliği oranları düşüyor, kiracılık artıyor22:06 - Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'22:01 - Öğretmenler ürettikleri dezenfektanı ücretsiz dağıtıyor21:56 - Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı artıyor21:51 - CİMER'e şikayet edilmişti: Soruşturmaya yer yok kararı alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altına indi
Otogardaki görevi kabul etmeyen öğretmene 'Kınama'
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Maske'de tavan fiyat belli oldu
BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
Vali açıkladı... 8 gündür pozitif vaka yok
Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül
Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulan fenomenler 1
puhahahaha 2
doğa yürüyüşü 1
maskov87 1
deniz gezmiş 2
dalya 1
terörize olmak 1
askıda fatura uygulaması 4
saçma sapan 2
türküsü olan insan 1
SON İLANLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam