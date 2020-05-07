Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
|07 Mayıs 2020 12:58
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Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusunda batı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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