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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
 07 Mayıs 2020 12:58
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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusunda batı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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