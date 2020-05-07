Jandarma uzman erbaş temin sürecinde değişiklik
|07 Mayıs 2020 13:01
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Jandarma Genel Komutanlığı jandarma uzman erbaş temininde değişikliğe gitti. Değişikliğe göre 2020 yılında 18 bin olarak planlanan sayı 11 bine, 2021 yılında 17 bin olarak planlanan sayı 10 bine, 2022 yılı için 16 bin olarak planlanan sayı 10 bine, 2023 yılı için 12 bin olarak planlanan sayı 9 bine, 2024 yılı için ise 10 bin olarak planlanan sayı 7 bine düşürüldü. Bu yeni düzenlemeyle, yetiştirme sayısı 110 bin tavanını geçmeyecek
Komutanlık ayrıca, asayiş nitelikli yetiştirmeye son verecek ve komando ağırlıklı yetiştirme yapacak.
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