Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu olduğunu belirterek, Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlarında bu yönde olduğunu belirtti.

İki yanlış bir doğru etmez: Hasta yokken ilaç yazılmaz

Hastayı görmeden ilaç yazan aile hekimine soruşturma

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/6461

Karar : 2019/4350

Tarih : 03.05.2019

Sanıkların savunmalarının aksine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına yönelik gerekçe ile... sayılı CMK'nin 217. maddesi uyarınca duruşmadan edindiği kanaate göre delilleri değerlendirip suçun sübutu yönünden vicdani kanıya ulaşamayan mahkemenin takdir ve kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden ve sanık hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükmü yönünden Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlarına göre hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı, dosya kapsamında sanığın sahtecilik kastı ile hareket ettiğine yönelik şüpheden uzak kesin delil bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine; sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen adli para cezalarında yapılan hesaplamada hata tespit edilmediğinden bu hükümler yönünden düzeltilerek onama düşüncesine iştirak edilmemiştir.