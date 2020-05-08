Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?
|08 Mayıs 2020 00:07
|Yazdır
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu olduğunu belirterek, Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlarında bu yönde olduğunu belirtti.
İki yanlış bir doğru etmez: Hasta yokken ilaç yazılmaz
Hastayı görmeden ilaç yazan aile hekimine soruşturma
T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ
Esas : 2016/6461
Karar : 2019/4350
Tarih : 03.05.2019
Sanıkların savunmalarının aksine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına yönelik gerekçe ile... sayılı CMK'nin 217. maddesi uyarınca duruşmadan edindiği kanaate göre delilleri değerlendirip suçun sübutu yönünden vicdani kanıya ulaşamayan mahkemenin takdir ve kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden ve sanık hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükmü yönünden Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlarına göre hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı, dosya kapsamında sanığın sahtecilik kastı ile hareket ettiğine yönelik şüpheden uzak kesin delil bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine; sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen adli para cezalarında yapılan hesaplamada hata tespit edilmediğinden bu hükümler yönünden düzeltilerek onama düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Sanıklar... hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından, Sanık X hakkında görevi kötüye kullanma suçundan toplanan deliller karar yerinde incelenip suçların sübutu kabul, oluş, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, mahkemenin takdirinde bir isabetsizlik görülmemiş; sanıklar hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece dosya içeriğine uygun gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış ve incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, Cumhuriyet Savcısı, katılan vekili ve sanık müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle incelenen hükümlerin ONANMASINA, 03/05/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
07 Mayıs 2020 07:01
|Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday tespiti 12 Mayıs'ta yapılacak
06 Mayıs 2020 12:03
|Gül'ün eski başdanışmanı ve eski büyükelçinin hapis cezasını Yargıtay onadı
06 Mayıs 2020 11:17
|Borcunuz olmadığı halde sürekli mesaj mı alıyorsunuz? Yargıtay'dan önemli karar
06 Mayıs 2020 00:15
|Okula telefon getiren öğrenciye atılan tokat pahalıya mal oldu
05 Mayıs 2020 19:06
|Kayıt cihazıyla öğretmen eşini dinleyen kadına 'haksız tahrik' indirimi
05 Mayıs 2020 13:35
|Emlakçının imzalamadığı sözleşme geçersiz sayıldı
03 Mayıs 2020 10:14
|Yargıtay: Kredi borcunu ödemeyen emeklinin maaşına bloke konulabilir
03 Mayıs 2020 00:08
|Yargıtay, polislere 'Seni sürdüreceğim' demenin yolunu açtı
02 Mayıs 2020 13:24
|Yargıtay da duruşma ve müzakereleri erteledi
30 Nisan 2020 15:51