Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
|07 Mayıs 2020 13:10
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Bursa'da tavana asılı olan beşikten düşen 7 aylık bebek hayatını kaybetti.
İddiaya göre, olay bu sabah saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir buçuk metre yükseklikte bulunan tavana asılı beşikten düşen 7 aylık Ahmet M.'yi annesi yerde hareketsiz halde bulunca minik çocuğu kucaklayıp taksi ile en yakın hastaneye götürdü.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen minik Ahmet yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı tarafından ölümü şüpheli bulunan bebeğin düştüğü evde Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu. Bebeğin cansız bedeni ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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