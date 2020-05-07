1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu restoranın uygulaması salgın sonrasının trendi olabilir

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir restoran ise, "corona virüs günleri"ne özgü bir fikirle müşterilerine hizmet vermeye başladı. Restoranların önündeki kaldırımlara sadece iki kişinin oturabileceği, tek masalı camdan kabinler kuruldu.
 07 Mayıs 2020 13:26
Yazdır
Bu restoranın uygulaması salgın sonrasının trendi olabilir

Çin'in Wuhan kentinde görüldükten sonra dünya geneline yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını restoran ve kafelerin geçici olarak kapanmasına da neden oldu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir restoran ise, "corona virüs günleri"ne özgü bir fikirle müşterilerine hizmet vermeye başladı. Restoranların önündeki kaldırımlara sadece iki kişinin oturabileceği, tek masalı camdan kabinler kuruldu. Garson kabine girmeden servis yapıyor. Amsterdam'daki bu yeni trendin corona virüs günlerinde dünyaya yayılması bekleniyor.

Salgın günlerinde müşterilerine bu yöntemle hizmet vermeye başlayan restoran kısa süre içerisinde dünya basını tarafından da fark edilmeye başlandı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'in fotoğraflarını abonelerine servis ettiği habere göre, ETEN isimli restoranda garsonlar eldiven ve maske takarak hizmet veriyor.

Garsonlar gelen müşterilere hizmet verirken, cam kabinlerin içerisine girmiyor ve şarap servisini bile kabinin dışından servis ediyor.

Restoranın yeni uygulamısını oda arkadaşıyla birlikte ilk deneyen isimlerden olan Janita Vermuelen, "Gerçekten çok keyifli, yemekler çok leziz, garsonlar çok nazik ve ortak keyifli" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Amsterdam'daki restoranın başlattığı ve tüm dünyada trend olması beklenen proje "Bölünmüş Camekan" olarak nitelendirildi.

Hollanda'da restoranlar ve kafeler 19 Mayıs'a kadar kapalı. Karantine günlerinde restoranlar sadece dışarıya servis hizmeti veriyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da corona virüs salgınına karşı verdiği ekonomik savaşta ayakta kalmak için ETEN isimli restorant ilginç bir çözüm buldu. Restoran, kapının önüne kaldırımlara iki kişilik camdan kabinler kurdu. Cam kabinlerde tek bir masa ve iki sandalye bulunuyor.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Everest Dağı'nın yüksekliğini yeniden ölçecekler
07 Mayıs 2020 20:41		 İngiltere: 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti
07 Mayıs 2020 20:34
Afganistan Sağlık Bakanı, koronavirüse yakalandı
07 Mayıs 2020 19:17		 ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı
07 Mayıs 2020 18:31
ABD'li hemşireden koronavirüs isyanı: En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor
07 Mayıs 2020 16:41		 ABD'de öldürülen koronavirüs araştırmacısı ile ilgili dikkat çeken detay
07 Mayıs 2020 14:56
Vuhan'da okullarda eğitim 'kısmen' yeniden başlandı
07 Mayıs 2020 10:18		 Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti
07 Mayıs 2020 09:30
İlginç istatistik! Hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
06 Mayıs 2020 23:16		 Almanya'da camiler 9 Mayıs'ta yeniden açılıyor
06 Mayıs 2020 21:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi23:01 - İlkokul öğretmeni, masayı ders tahtası yaptı22:56 - MEB'den yönetici atama duyurusu22:56 - Müdür ve öğretmenler, öğrencilerine evlerinde kitap dağıttı22:51 - Isparta Valisi, İl genelindeki vaka sayısını açıkladı22:46 - Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor22:42 - 7 yaşındaki Selim'den acı haber!22:37 - Belediye'den sosyal mesafe tedbiri: Bankların ortası kesildi22:32 - DSÖ, koronavirüsün 13 yeni belirtisini açıkladı22:28 - Şehir merkezinden koyun sürüsü geçiren çobana ceza
22:24 - Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı22:20 - İmamoğlu'na tehdit suçundan yargılanan sanığa tahliye22:14 - MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek22:10 - Konut sahipliği oranları düşüyor, kiracılık artıyor22:06 - Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'22:01 - Öğretmenler ürettikleri dezenfektanı ücretsiz dağıtıyor21:56 - Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı artıyor21:51 - CİMER'e şikayet edilmişti: Soruşturmaya yer yok kararı alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altına indi
Otogardaki görevi kabul etmeyen öğretmene 'Kınama'
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Maske'de tavan fiyat belli oldu
BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
Vali açıkladı... 8 gündür pozitif vaka yok
Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül
Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulan fenomenler 1
vis a vis 3
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 6
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 2
doların kanatlanması 5
ekonomik kriz 4
anneye armağan seçmenin zorlukları 1
liglerin 12 haziran'da başlaması 4
7 ile giriş-çıkışlarin açılması 1
Kontrollü sosyal hayat 3
SON İLANLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam