Bu restoranın uygulaması salgın sonrasının trendi olabilir
|07 Mayıs 2020 13:26
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Çin'in Wuhan kentinde görüldükten sonra dünya geneline yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını restoran ve kafelerin geçici olarak kapanmasına da neden oldu.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir restoran ise, "corona virüs günleri"ne özgü bir fikirle müşterilerine hizmet vermeye başladı. Restoranların önündeki kaldırımlara sadece iki kişinin oturabileceği, tek masalı camdan kabinler kuruldu. Garson kabine girmeden servis yapıyor. Amsterdam'daki bu yeni trendin corona virüs günlerinde dünyaya yayılması bekleniyor.
Salgın günlerinde müşterilerine bu yöntemle hizmet vermeye başlayan restoran kısa süre içerisinde dünya basını tarafından da fark edilmeye başlandı.
Uluslararası haber ajansı Reuters'in fotoğraflarını abonelerine servis ettiği habere göre, ETEN isimli restoranda garsonlar eldiven ve maske takarak hizmet veriyor.
Garsonlar gelen müşterilere hizmet verirken, cam kabinlerin içerisine girmiyor ve şarap servisini bile kabinin dışından servis ediyor.
Restoranın yeni uygulamısını oda arkadaşıyla birlikte ilk deneyen isimlerden olan Janita Vermuelen, "Gerçekten çok keyifli, yemekler çok leziz, garsonlar çok nazik ve ortak keyifli" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Amsterdam'daki restoranın başlattığı ve tüm dünyada trend olması beklenen proje "Bölünmüş Camekan" olarak nitelendirildi.
Hollanda'da restoranlar ve kafeler 19 Mayıs'a kadar kapalı. Karantine günlerinde restoranlar sadece dışarıya servis hizmeti veriyor.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da corona virüs salgınına karşı verdiği ekonomik savaşta ayakta kalmak için ETEN isimli restorant ilginç bir çözüm buldu. Restoran, kapının önüne kaldırımlara iki kişilik camdan kabinler kurdu. Cam kabinlerde tek bir masa ve iki sandalye bulunuyor.
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