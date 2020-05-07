Samsun'da 605 kişi koronavirüsü yendi
|07 Mayıs 2020 13:29
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Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 605 kişinin hastalığı atlattığını bildirdi.
Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile etkin bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Samsun'da koronavirüsün zirve dönemini atlattıklarına işaret eden Oruç, "Kovid-19 hastası 605 kişi iyileşerek taburcu edildi. Kent olarak pik dönemini atlattık ancak gerekli özenin gösterilmemesi durumunda bu olumlu tablo boşa gider. Tüm kazanımlar kaybedilip iki ay öncesine dönüş yaşanabilir." dedi.
Hastanelerdeki tedavi ekipleriyle sahada temaslı hastaları takip eden filyasyon ekiplerinin tam bir uyum içinde görev yaptığını vurgulayan Oruç, bu çalışma sayesinde vaka sayısının her geçen gün düştüğünü belirtti. Bu olumlu verilere rağmen ramazan ayı ve bayram sürecinin salgının kontrol altına alınmasında kritik dönem olduğuna dikkati çeken Oruç, şunları kaydetti:
"Ramazan ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, tedbirlere en üst düzeyde uyulduğu takdirde çifte bayram yaşanabilir. Bu sene iftar misafirliklerine ara vermemiz gerekiyor. Ramazan Bayramı'nda da yüz yüze görüşme yerine telefonla, görüntülü olarak büyüklerimizi arayarak bayramlarını kutlamamız daha doğru olacaktır. Ülke çapında Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen büyük mücadelenin boşa gitmemesi için adımlarımızı daha da dikkatli atmamız gerekir. Bu zor süreci el birliğiyle, en az hasarla atlatacağız. Bu salgından hem ülke hem sağlık sistemi olarak güçlenerek çıkacağız ve sağlıklı günlere hep beraber döneceğiz."
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