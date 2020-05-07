Meteoroloji 3 ili sel ve su baskınına karşı uyardı
Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de sağanak bekleniyor.
|07 Mayıs 2020 13:35
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Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde metrekareye saatte 25-50 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Sağanak dolayısıyla ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılan açıklamaya göre, sağanağın, 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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