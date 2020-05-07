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Meteoroloji 3 ili sel ve su baskınına karşı uyardı

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de sağanak bekleniyor.
 07 Mayıs 2020 13:35
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Meteoroloji 3 ili sel ve su baskınına karşı uyardı

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde metrekareye saatte 25-50 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Sağanak dolayısıyla ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılan açıklamaya göre, sağanağın, 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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