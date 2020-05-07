Hayvanlara yem verip geri geldi, kocasını boğazı kesili halde buldu
|07 Mayıs 2020 13:37
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Batman'ın Gercüş ilçesinde 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesili halde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Gercüş'e bağlı Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki M.K.'nın eşi, sahurdan sonra hayvanlara yem vermek için ahıra gitti. Hayvanlara yem verdikten sonra içeriye gelen kadın, eşini boğazı kesili halde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 67 yaşındaki M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 112 sağlık ekipleri tarafından M.K.'nın cansız bedeni, Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burada yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman'a gönderilirken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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