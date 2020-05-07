'Yeni resmi yazışma kılavuzu' hazırlandı, ama yönetmelik yayımlanmadı!

Hatırlanacağı üzere, 01 Kasım 2019 tarihli yazımızda; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından kamu idarelerinin kurumsal faaliyetlerinde iş ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla resmi yazışmalarda elektronik ortamın kullanılmasının öncelikli hale getirilmesi ve resmi yazışma süreçlerinde uygulama birlikteliğini sağlanması için yürürlükte bulunan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yenilenmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı, bu kapsamda taslak olarak hazırlanan yönetmelik hakkında tüm idarelerden 22 Kasım 2019 tarihine kadar görüşler istendi.

Aradan geçen süre zarfında yönetmelik Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır.

Ancak, konu hakkında açık kaynak araştırma yaptığımızda https://www.tccb.gov.tr/assets/dosya/resmiyazisma/pdf/pdf/kilavuz.pdf adres üzerinden 14 Mart 2020 tarihinde "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu"nun hazırlandığı ve bu adrese yüklendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu kılavuzu incelediğimizde bu kılavuzun "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 36'ncı maddesi hükmü gereğince; Yönetmelik maddelerinin detaylandırılması ve uygulama esaslarının daha kapsamlı ifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlığınca hazırlandığı" belirtilmiştir.

Hatta, kılavuzun önsözüne incelediğimizde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Metin KIRATLI tarafından "..Yönetmelik hükümlerinin detaylandırılması ve uygulama esaslarının daha kapsamlı ifade edilebilmesi amacıyla Yönetmelik'in 36'ncı maddesine istinaden bu kılavuz hazırlanmıştır. Yönetmelik ve Kılavuz'un hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve değerli görüşleriyle katkıda bulunan idarelerimize teşekkür eder, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ve Kılavuzu'nun tüm kurum ve kuruluşlarımıza hayırlı ve faydalı olmasını temenni ederim." ifadeleri yer almaktadır.

Tahminimiz, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 14 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanması planlanmakta iken, pandemi sebebiyle ileriki bir tarihe ertelendiğidir.

Fakat, Cumhurbaşkanlığından kaynaklı olarak hazırlanan kılavuzun bir şekilde internete düşmesi sebebiyle, kamu kurumlarında görev yapan memurlarda bu durumun kafa karışıklığı yaratabileceği düşünüldüğünde bilemediğimiz özel bir durum yoksa şayet, hazırlanan yönetmelik bir an evvel Resmi Gazete'de yayımlanmalıdır...