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ÜAK'tan doçentlik sözlü sınavları hakkında açıklama!

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, ertelenen doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılmaya başlanabileceği üniversitelere bildirdi.
 07 Mayıs 2020 14:11
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ÜAK'tan doçentlik sözlü sınavları hakkında açıklama!

Memurlar.net olarak dün yayımladığımız haberde, pandemi durumundan dolayı ertelenen doçentlik sözlü sınavlarındaki belirsiz süreçten dolayı adayların mağduriyetlerinin arttığını, bu sınavların "hukuki ve denetlenebilir" koşullar içerisinde elektronik ortamda yapılmasına imkan verilmesini gündeme getirmiştik.

Bunun üzerine, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda; "Devletimizin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşamasının başlayacağı anlaşılmaktadır.

Açıklanan tüm bu nedenlerle rektörlüğünüzce aday ve jüri üyeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve sınavın yapılması için uygun ortam sağlanması ön şart olmak kaydıyla doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılmaya başlanabileceği" ifade edilmiştir.

İŞTE ÜAK YAZISI
Memurlar.Net
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